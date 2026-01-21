Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных сериалов в Украине, поэтому можно увидеть, что украинцы смотрят чаще всего.
Какие сериалы сейчас самые популярные в Украине?
"Его и ее"
Этот мини-сериал уже несколько недель активно обсуждают в соцсетях. Его легко можно посмотреть за вечер, ведь состоит всего из 6 эпизодов. Главные герои – детектив и журналистка, которые до сих пор женаты, но давно не общались. Сейчас они стремятся раскрыть убийство, в совершении которого подозревают друг друга.
"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала
"Семь циферблатов Агаты Кристи"
Этот мини-сериал вы точно проглотите за вечер, ведь он держит в напряжении с первой минуты и состоит всего из трех эпизодов. Сюжет разворачивается вокруг убийства, которое случается в роскошном поместье. Эту тайну берется разгадать женщина острого ума и большой настойчивости – леди Айлина Брент. Удастся ли женщине преодолеть все препятствия и докопаться до правды?
"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убегай"
Еще один британский мини-сериал, который сейчас вирусится в сети. Саймон Грин ищет свою дочь Пейдж Грин. Так он оказывается в эпицентре дела об убийстве и наталкивается на тайны, которые могут навсегда разрушить его семью.
"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы сейчас смотрят:
- "Очень странные дела", 5 сезон;
- "Очень странные дела", 4 сезон;
- "Очень странные дела", 3 сезон;
- "Очень странные дела", 1 сезон;
- "Эмили в Париже", 5 сезон;
- "Человек против младенца", 1 сезон.
Какие украинские сериалы сейчас можно посмотреть на Netflix?
- На стриминговой платформе есть сериал "Поймать Кайдаша", который уже несколько лет обожает украинская публика. Там видим не только любимых актеров, но и ситуации, знакомые многим семьям. А также просмотр этого сериала всегда улучшает настроение.
- Также можно посмотреть "Женский доктор. Новая жизнь". Это любимая история врача Михаила Гончара и его коллег, которые живут и работают во время полномасштабной войны.