Его публикуют на на сайте Tudum, о чем сообщает 24 Канал. Рассказываем, какие сериалы сейчас смотрят украинцы и о чем их сюжетные линии.
"Скоро случится что-то страшное"
На первом месте в рейтинге самых популярных лент сейчас – американский сериал "Скоро случится что-то страшное". Премьера состоялась 26 марта 2026 года. Это проект, который сочетает жанр ужаса и драмы. Сериал насчитывает восемь эпизодов, на просмотр которых понадобится около шести часов.
Сюжет разворачивается вокруг молодоженов, которые приезжают в дом, где планируют праздновать свадьбу. Однако с каждым днем невеста все больше чувствует, что в день церемонии должно произойти что-то трагическое.
"Гарри Голый"
На втором месте в списке – сериал "Гарри Голе". Это норвежско-американский детектив, который насчитывает девять эпизодов и уже успел завоевать расположение зрителей. На IMDb он получил рейтинг 7,8 балла, что свидетельствует о положительных отзывах аудитории.
Сюжет сосредоточен на детективе, который расследует серию жестоких ритуальных убийств. Чтобы добраться до правды, ему приходится преодолевать коррупцию, собственные внутренние проблемы и ряд странных, на первый взгляд случайных обстоятельств.
"Тихая Нава"
Третье место занимает украинский тру-крайм сериал "Тихая Нава", основанный на реальных событиях. Он насчитывает восемь эпизодов и рассказывает о событиях лета 2018 года. Именно тогда в небольшом городке происходит серия тревожных и загадочных преступлений.
Жертвы не могут доверять никому – ни местной полиции, ни окружению, ведь в городе царят несправедливость, замалчивание и равнодушие.
"Целую, Китти"
Четвертое место в рейтинге занимает американский комедийно-драматический сериал "Целую, Китти". Премьера состоялась в 2023 году, и сейчас проект насчитывает три сезона. Это легкая и эмоциональная история о подростковой жизни, любви, школе и семейных связях.
"Брызги"
Также среди популярных сериалов – "Брызги", лента 2025 года, состоящая из восьми эпизодов. История рассказывает о четырех незнакомцах, которые преодолевают жизненные трудности в Нью-Йорке. Их случайные встречи постепенно меняют их судьбы, хотя не всегда так, как они ожидают.
Какие фильмы смотрят украинцы на Netflix?
На стриминговой платформе Netflix также обновили список самых популярных фильмов. На этот раз в рейтинг вошли разножанровые истории, среди которых каждый сможет найти что-то для себя. В частности, в подборку самых популярных фильмов среди украинских зрителей вошли такие ленты:
- "Острые козырьки: Бессмертные",
- "Есть, молиться, лаять",
- "Позволь ему уйти",
- "Машина войны",
- "Эмоджи муви",
- "Ну мам!",
- "Тролли" и другие.
В этом списке представлены как фильмы для взрослой аудитории, так и ленты для детей. Поэтому каждый сможет выбрать что-то по вкусу и окунуться в самые популярные киноистории на Netflix.