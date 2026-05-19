24 Канал составил подборку грустных фильмов. Выбирайте, что смотреть, когда хочется плакать.
Какие фильмы посмотреть, когда хочется плакать?
"Хатико: Самый верный друг" (2009)
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Фильм снят на основе реального события, произошедшего в Японии. Это история о настоящей дружбе между профессором и собакой Хатико, которая началась, когда мужчина подобрал его на улице.
Даже после смерти Паркера Хатико приходил на вокзал, чтобы встретить друга.
"До встречи с тобой" (2016)
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жизнь успешного банкира и спортсмена Уильяма Трейнора изменилась после несчастного случая. Мужчину парализовало и теперь он вынужден передвигаться на кресле колесном. Кроме того, он потерял желание жить.
Луиза Кларк устраивается к Уильяму сиделкой. Сначала мужчина не очень доверяет ей, однако впоследствии девушке удается вернуть ему любовь к жизни.
"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (2018)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
В начале 1970-х годов Тиш вспоминает страсть, уважение и доверие, которые царили между ней и ее женихом-художником Фонни. Главные герои мечтают о совместном будущем, но их планы рушатся после одного события: мужчину обвиняют в преступлении, которого он не совершал, и арестовывают.
"Дневник Роуз" (2016)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Розанна Макнолти долго находится в психиатрической больнице и уже даже никто не помнит, как она туда попала. Доктор Гонт хочет разобраться в диагнозе девушке и как-то находит ее дневник.
Ранее Розанна жила в маленьком ирландском городе, где царили строгие католические правила. Девушка познакомилась с британским летчиком и нашли свое счастье, но ее врагом стал местный священник. Чем дольше доктор Гон общается с пациенткой, тем ближе он становится к неожиданному открытию.
