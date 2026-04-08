Розповідаємо, які серіали нині дивляться українці та про що їхні сюжетні лінії.

Що подивитись на Netflix сьогодні?

"Скоро трапиться щось страшне"

На першому місці в рейтингу найпопулярніших стрічок зараз – американський серіал "Скоро трапиться щось страшне". Прем'єра відбулася 26 березня 2026 року. Це проєкт, який поєднує жанр жаху і драми. Серіал налічує вісім епізодів, на перегляд яких знадобиться близько шести годин.

"Скоро трапиться щось страшне": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо наречених, які приїжджають до будинку, де планують святкувати весілля. Однак із кожним днем наречена все більше відчуває, що у день церемонії має статися щось трагічне.

"Гаррі Голе"

На другому місці у списку – серіал "Гаррі Голе". Це норвезько-американський детектив, який налічує дев'ять епізодів і вже встиг завоювати прихильність глядачів. На IMDb він отримав рейтинг 7,8 бала, що свідчить про позитивні відгуки аудиторії.

"Гаррі Голе": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет зосереджений на детективі, який розслідує серію жорстоких ритуальних убивств. Щоб дістатися до правди, йому доводиться долати корупцію, власні внутрішні проблеми та низку дивних, на перший погляд випадкових обставин.

"Тиха Нава"

Третє місце посідає український тру-крайм серіал "Тиха Нава", заснований на реальних подіях. Він налічує вісім епізодів і розповідає про події літа 2018 року. Саме тоді у невеликому містечку відбувається серія тривожних і загадкових злочинів.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Жертви не можуть довіряти нікому – ні місцевій поліції, ні оточенню, адже у місті панують несправедливість, замовчування та байдужість.

"Цілую, Кітті"

Четверте місце в рейтингу займає американський комедійно-драматичний серіал "Цілую, Кітті". Прем'єра відбулася у 2023 році, і наразі проєкт налічує три сезони. Це легка й емоційна історія про підліткове життя, кохання, школу та сімейні зв'язки.

"Цілую, Кітті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Брижі"

Також серед популярних серіалів – "Брижі", стрічка 2025 року, що складається з восьми епізодів. Історія розповідає про чотирьох незнайомців, які долають життєві труднощі у Нью-Йорку. Їхні випадкові зустрічі поступово змінюють їхні долі, хоча не завжди так, як вони очікують.

"Брижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які фільми дивляться українці на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix також оновили список найпопулярніших фільмів. Цього разу до рейтингу увійшли різножанрові історії, серед яких кожен зможе знайти щось для себе. Зокрема, до добірки найпопулярніших фільмів серед українських глядачів увійшли такі стрічки:

"Гострі картузи: Безсмертні",

"Їсти, молитися, гавкати",

"Дозволь йому піти",

"Машина війни",

"Емоджі муві",

"Ну мам!",

"Тролі" та інші.

У цьому списку представлені як фільми для дорослої аудиторії, так і стрічки для дітей. Тож кожен зможе обрати щось до смаку й зануритися у найпопулярніші кіноісторії на Netflix.