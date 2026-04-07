Він посів друге місце в рейтингу найпопулярніших стрічок, про що повідомляє блог Tudum. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що відомо про цей серіал, а також чи варто його дивитися.

Радимо Що ввімкнути, поки готуєш паску: 3 легкі фільми для настрою

Про що сюжет серіалу "Скоро трапиться щось страшне"?

"Скоро трапиться щось страшне" – це американський серіал, який поєднує в собі жанри жахів і драми.

Сюжет розгортається навколо молодої пари: до їхнього весілля залишається всього п'ять днів, тож наречені вирушають до заміського будинку, де планують провести ідеальну церемонію. Однак наречену не полишає тривожне передчуття.

Вона відчуває, що має статися щось страшне, і ця тривога не дає їй спокою. Навіть попри те, що її коханий залишається абсолютно спокійним і, здавалося б, усе під контролем, нав'язливе відчуття небезпеки лише посилюється.

Що цікаво знати про серіал "Скоро трапиться щось страшне"?

Прем'єра серіалу відбулася 26 березня 2026 року.

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори: Каміла Морроне, Адам ДіМарко, Дженніфер Джейсон Лі, Златко Бурич, Тед Левін, Ґас Бірні, Карла Крім .

. Він складається з 8 епізодів, які можна переглянути приблизно за 6 годин. Тож якщо ви любите короткі історії, що дарують яскраві емоції, цей серіал може стати вдалим вибором.

Рейтинг на IMDb становить 6,8 із 10 – це вище середнього, хоча й не надто високий показник. Водночас думки глядачів розділилися, тож варто переглянути серіал і скласти власне враження.

Які ще серіали зараз дивляться українці на Netflix?

Серіал "Скоро трапиться щось страшне" наразі посідає другу позицію в рейтингу стрічок, які найчастіше обирають для перегляду українські глядачі. Попереду нього – популярний детективний трилер "Гаррі Голле", а також інші відомі проєкти:

"Гострі картузи" (усі сезони),

"Ціна краси",

"Тієї ночі",

четвертий сезон "Бріджертонів" та інші.

