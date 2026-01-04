Редакція 24 Каналу розповідає про 3 фільми, в яких фігурує рулетка. Вони сподобаються любителям напружених сюжетів. Зберігайте добірку, щоб довго не шукати, що подивитися ввечері.

В яких фільмах фігурує рулетка?

"Круп'є" (1998)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

У фільмі розповідається про письменника-початківця Джека Манфреда. Щоб заробляти на життя, він йде працювати круп'є в місцеве казино. Чоловік лише спостерігає, адже знає, що все в житті – це азартна гра, де гравці програють. Однак світ казино поглинає головного героя, що негативно впливає на його стосунки.

Режисером стрічки став Майк Ходжес, а головну роль зіграв лауреат премії BAFTA і "Золотий глобус" Клайв Оуен, відомий за фільмами "Близькість", "Місто гріхів", "Останній нащадок Землі" та іншими.

"Круп'є": дивіться онлайн трейлер фільму

"Королі рулетки" (2012)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

За основу фільму взята реальна історія родини Гарсія-Пелайо з Іспанії, якій в легальний спосіб вдалося "перемогти" рулетку.

Зрежисирував стрічку Едуард Кортес, який також написав сценарій до неї. Серед головних акторів: Даніель Брюль, Луїс Омар, Мігель Анхель Сільвестр, Едуард Фернандес і Бланка Суарес.

"Королі рулетки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Операція "Казино"" (2017)

Рейтинг IMDb: 5.6/10

У центрі сюжету – подружжя Скотта і Кейт Йогансен. Чоловік та дружина відкладали гроші, аби оплатити навчання доньки, але втратили їх. Тепер батьки намагаються зробити все, аби їхня дитина здійснила свою мрію і вступила до університету. Так, у підвалі їхнього будинку з'являється нелегальне казино.

"Операція "Казино"": дивіться онлайн трейлер фільму