Якщо у вас не було планів на вечір, то 24 Канал підготував добірку серіалів, які ідеально підійдуть для перегляду та подарують незабутні враження.

Серіали про казино – що подивитись?

"Лас-Вегас"

Роки виходу: 2003 – 2008

Кількість сезонів: 5

Рейтинг IMDb: 7,4

Події серіалу розгортаються в одному з найрозкішніших казино Лас-Вегаса – Montecito. Головний герой, колишній військовий Денні МакКой, працює в службі безпеки разом із досвідченим керівником Едом Делайном. Команда стежить за шахраями, забезпечує безпеку гостей, розкриває неочікувані злочини й потрапляє в кумедні та небезпечні ситуації.

Та історія показує не тільки роботу казино. Паралельно розвиваються романтичні лінії, внутрішні конфлікти персоналу та історії VIP-клієнтів, що демонструє життя за лаштунками.

"Лас-Вегас": дивіться онлайн трейлер серіалу

Герої улюблених фільмів та серіалів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри труднощі. Перешкоди не стають для них на заваді на шляху до успіху.





Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року.

"Королівський гравець"

Роки виходу: 2016

Кількість сезонів: 1

Рейтинг IMDb: 7,3

Корейська дорама, де головний герой – Теґіль, член королівського роду, який втратив свій статус. На нього чекає нове життя серед простих людей без привілеїв та розкоші. У новому світі він розвивається як видатний гравець та шахрай. Навички та знайомства допомагають Теґілю підготувати план помсти проти чиновників.

Чоловік ризикує усім у протистоянні з королем Йончжо. І фінал історії буде таким: або він зірве джекпот і виграє, або втратить все, що у нього залишилось.

"Королівський гравець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вегас"

Роки виходу: 2012 – 2013

Кількість сезонів: 1

Рейтинг IMDb: 7,3

Це кримінально-драматичний серіал, заснований на реальних подіях.

1960-ті роки, Лас-Вегас тільки починає перетворюватися на столицю азарту. Ральф Лемб стає шерифом міста. Йому доводиться протистояти впливу мафії, який росте дуже швидко.

У серіалі творці поєднали атмосферу Дикого Заходу із зародженням гламурного Лас-Вегаса. На жаль, історія не отримала продовження після першого сезону, однак випущені серії точно варті уваги тих, хто полюбляє теми азарту та казино.

"Вегас": дивіться онлайн трейлер серіалу

