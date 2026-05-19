Короткі серіали допоможуть вам не тільки поринути у світ кіно вночі, а й не відберуть надто багато часу, щоб ще залишилась можливість трішки поспати, пише 24 Канал.

"Ліки від минулого", 2024

Кількість серій: 4

Рейтинг IMDb: –

Сюжет серіалу розповідає історію про Аліну, цивільну дружину, яка кілька років тому розірвала стосунки з чоловіком Сергієм. Однак після його повернення з війни життя Аліни кардинально змінюється. Сергій зазнав серйозних травм: його обличчя понівечене, а пам'ять частково втрачена, і тепер він зовсім інша людина.

Дівчина не може залишити колишнього, тому вирішує допомоги йому з реабілітацією. Й Аліна навіть вдруге закохується у Сергія, однак, здається, що щастя не триватиме довго, адже на цьому випробування долі лише починаються.

"Белла Віта", 2026

Кількість серій: 4

Рейтинг IMDb: 5,9

Віта Бондарчук – дизайнерка весільних суконь, яка відкрила власний весільний салон Bella Vita. Щоб втілити давню мрію жінка ризикнула родинним будинком. Одним із її замовлень стало пошиття весільної сукні для нареченої місцевого бізнесмена Владислава Сікорського.

Та раптом весілля зривається, але щоб "не впасти лицем" перед гостями, чоловік пропонує дизайнерці авантюру, щоб вона прикинулась його нареченою. Домовленість, яка мала тривати лише кілька годин, затягується.

"Дрібне пташеня", 2026

Кількість серій: 4

Рейтинг IMDb: 7,2

Події розгортаються під час повномасштабної війни. Аліса мала успішну кар'єру, життя давало багато перспектив, однак 24 лютого 2022 року все руйнує. Хлопець, якого вона кохає, освідчується іншій, тому вона приймає рішення поїхати у місто Радісне.

Та виглядає, що це місто приховує чимало родинних таємниць, які роками руйнували життя багатьох людей. Та, можливо, настав час нарешті все змінити.

