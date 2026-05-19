Короткие сериалы помогут вам не только окунуться в мир кино ночью, но и не отберут слишком много времени, чтобы еще осталась возможность немного поспать, пишет 24 Канал.

Не пропустите Этому украинскому фильму уже 54 года и вы должны увидеть его хотя бы раз в жизни

"Лекарство от прошлого", 2024

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: –

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сюжет сериала рассказывает историю об Алине, гражданской жене, которая несколько лет назад разорвала отношения с мужем Сергеем. Однако после его возвращения с войны жизнь Алины кардинально меняется. Сергей получил серьезные травмы: его лицо изуродовано, а память частично потеряна, и теперь он совсем другой человек.

Девушка не может оставить бывшего, поэтому решает помощи ему с реабилитацией. И Алина даже во второй раз влюбляется в Сергея, однако, кажется, что счастье не продлится долго, ведь на этом испытания судьбы только начинаются.

"Лекарство от прошлого": смотрите онлайн трейлер сериала

"Белла Вита", 2026

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: 5,9

Вита Бондарчук – дизайнер свадебных платьев, которая открыла собственный свадебный салон Bella Vita. Чтобы воплотить давнюю мечту женщина рискнула семейным домом. Одним из ее заказов стал пошив свадебного платья для невесты местного бизнесмена Владислава Сикорского.

И вдруг свадьба срывается, но чтобы "не упасть лицом" перед гостями, мужчина предлагает дизайнеру авантюру, чтобы она притворилась его невестой. Договоренность, которая должна была длиться всего несколько часов, затягивается.

"Белла Вита": смотрите онлайн анонс сериала

"Мелкий птенец", 2026

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: 7,2

События разворачиваются во время полномасштабной войны. Алиса имела успешную карьеру, жизнь давала много перспектив, однако 24 февраля 2022 года все разрушает. Парень, которого она любит, делает предложение другой, поэтому она принимает решение поехать в город Радостное.

И выглядит, что этот город скрывает немало семейных тайн, которые годами разрушали жизни многих людей. И, возможно, пришло время наконец все изменить.

"Мелкий птенец": смотрите онлайн 1 серию

Какой украинский сериал решили продлить на еще один сезон?

Недавно украинские зрители увидели финал 2-го сезона сериала "Парочка следователей". История так понравилась людям, что они сразу начали просить создателей о продолжении.

И поклонников быстренько поразили приятной новостью, что продолжение таки будет. Пока неизвестно, когда состоится премьера и как именно будет развиваться сюжет.