24 Канал розповість про мінісеріали на Netflix, які затягують із перших хвилин. Вони мають високий рейтинг й стали доволі популярними на платформі серед українських глядачів.
Які мінісеріали на Netflix затягують із перших хвилин?
"Кришталева зозуля"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Клара – студентка, яка проходить ординатуру в Мадриді. У 2023 році вона переживає сердечний приступ, який міг закінчитися трагічно, але дівчина змогла отримати донорські органи.
Головна героїня прагне дізнатися, хто став її донором, але в Іспанії особи донорів анонімні. Клара проводить розслідування в інтернеті та знаходить його – це Карлос Феррер, який загинув в аварії.
Дівчина телефонує мамі Карлоса, щоб висловити співчуття, а та несподівано запрошує її в гості. Так, Клара зустрічається з іншим сином Марти – місцевим поліцейським Хуаном, а також з його начальником Рафаелем.
Від Рафаеля Клара дізнається, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли. Після похорону Карлоса викрадають маленьку дитину, тож селом шириться паніка.
"Звір у мені"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Відома письменниця Еґґі Віґґс втратила сина, після чого перестала вести публічне життя і писати. Несподівано до жінки приходить натхнення – це стається, коли з'являється новий сусід – Найл Джарвіс. Він є впливовим магнатом, якого раніше підозрювали у зникненні дружини. Тепер Еґґі намагається розкрити правду.
"Юнацтво"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Це історія про 13-річного Джеймі Міллера, якого заарештовують за вбивство однокласниці. Хлопчика приводять у поліцейську дільницю, щоб провести допит, і потім він потрапляє до дитячої психіатричної установи.
Під час розслідування та розмови з дитячим психологом з'ясовується, що з Джеймі знущалися у школі. Цькування було пов'язане із субкультурою інцелів – її члени вважають, що не можуть знайти романтичного чи сексуального партнера.
