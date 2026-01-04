24 Канал розповість про 2 серіали, які зроблять ваші вихідні ідеальними. Це "Газета" і "Кіностудія".

Які серіали подивитись на вихідних?

"Газета"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це спін-офф популярного комедійного серіалу "Офіс" з Доналом Глісоном і Сабріною Імпаччіаторе в головних ролях. Двадцять років тому знімальна група документалістів стежила за працівниками філії Dunder Mifflin у місті Скрентон. Тепер вони сконцентровані на газеті Toledo Truth Teller, яка намагається відродитися після занепаду.

"Газета": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кіностудія"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 8.1/10

У серіалі розповідається про Метта Реміка, який починає керувати кінокомпанією Continental Studios, що переживає не найкращий період. Чоловік намагається знайти баланс між корпоративними цілями фірми у розважальній сфері й власним бажанням працювати над якісними фільмами.

"Кіностудія": дивіться онлайн трейлер серіалу