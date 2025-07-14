HBO опубликовал фото со съемок сериала. Пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеканала.
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Телеканал HBO объявил, что начались съемки сериала о Гарри Поттере. Также стало известно, когда на экраны вернется история о волшебниках школы Хогвартс, созданная на основе сюжета книг Джоан Роулинг.
HBO опубликовал фото со съемок сериала. Пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеканала.
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