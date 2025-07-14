HBO опублікував фото зі зйомок серіалу. Пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеканалу.

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Роль Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін. Саме його фотографію поширив телеканал HBO. На світлині актор позує в окулярах, одягнений у шкільну форму Гоґвортсу, тримає в руках кінохлопавку та усміхається.

Домінік Маклафлін в ролі Гаррі Поттера / Фото з інстаграму HBO

Герміону на екрані втілить Арабелла Стентон, а Рона – Аластер Стаут. Як пише Variety, минулої осені понад 30 000 акторів проходили прослухування на ролі "Золотого Тріо".