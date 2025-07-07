Деталі створення серіалу залишалися здебільшого у секреті до того, як оголосили про кастинг на головні ролі. Спершу оголосили актора, який втілить роль Дамблдора, а за ним – інших професорів, "Золоте тріо" та другорядних персонажів. Кіно 24 порівняв усіх акторів, яких обрали на ролі нового серіалу про Гаррі Поттера, та тих, хто зіграв цих персонажів в оригінальній франшизі.

Цікаво Їй було майже 40 років: чому на роль Плаксивої Мірти у "Гаррі Поттері" обрали дорослу акторку

Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Аластер Стаут у ролі Рона Візлі



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Джон Лінгоу у ролі Албуса Дамблдора



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Паапа Ессієду у ролі Северуса Снейпа



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Люк Теллон у ролі Квірінуса Квірела



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Пол Ваутгаус у ролі Арґуса Філча



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Джонні Флінн у ролі Луціуса Мелфоя



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Бел Поулі у ролі Петунії Дурслі



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Деніел Ріґбі у ролі Вернона Дурслі



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Алессія Леоні у ролі Парваті Патіл



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Сієнна Муса у ролі Лаванди Браун



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24

Берті Карвел у ролі Корнеліуса Фаджа



Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24