Деталі створення серіалу залишалися здебільшого у секреті до того, як оголосили про кастинг на головні ролі. Спершу оголосили актора, який втілить роль Дамблдора, а за ним – інших професорів, "Золоте тріо" та другорядних персонажів. Кіно 24 порівняв усіх акторів, яких обрали на ролі нового серіалу про Гаррі Поттера, та тих, хто зіграв цих персонажів в оригінальній франшизі.
Цікаво Їй було майже 40 років: чому на роль Плаксивої Мірти у "Гаррі Поттері" обрали дорослу акторку
Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Аластер Стаут у ролі Рона Візлі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Джон Лінгоу у ролі Албуса Дамблдора
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Паапа Ессієду у ролі Северуса Снейпа
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Люк Теллон у ролі Квірінуса Квірела
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Пол Ваутгаус у ролі Арґуса Філча
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Джонні Флінн у ролі Луціуса Мелфоя
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Бел Поулі у ролі Петунії Дурслі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Деніел Ріґбі у ролі Вернона Дурслі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Алессія Леоні у ролі Парваті Патіл
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Сієнна Муса у ролі Лаванди Браун
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Берті Карвел у ролі Корнеліуса Фаджа
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24