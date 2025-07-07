Деталі створення серіалу залишалися здебільшого у секреті до того, як оголосили про кастинг на головні ролі. Спершу оголосили актора, який втілить роль Дамблдора, а за ним – інших професорів, "Золоте тріо" та другорядних персонажів. Кіно 24 порівняв усіх акторів, яких обрали на ролі нового серіалу про Гаррі Поттера, та тих, хто зіграв цих персонажів в оригінальній франшизі.

Цікаво Їй було майже 40 років: чому на роль Плаксивої Мірти у "Гаррі Поттері" обрали дорослу акторку


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24