Детали создания сериала оставались в основном в секрете до того, как объявили о кастинге на главные роли. Сначала объявили актера, который воплотит роль Дамблдора, а за ним – других профессоров, "Золотое трио" и второстепенных персонажей. Кино 24 сравнил всех актеров, которых выбрали на роли нового сериала о Гарри Поттере, и тех, кто сыграл этих персонажей в оригинальной франшизе.

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Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24