Детали создания сериала оставались в основном в секрете до того, как объявили о кастинге на главные роли. Сначала объявили актера, который воплотит роль Дамблдора, а за ним – других профессоров, "Золотое трио" и второстепенных персонажей. Кино 24 сравнил всех актеров, которых выбрали на роли нового сериала о Гарри Поттере, и тех, кто сыграл этих персонажей в оригинальной франшизе.

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Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Аластер Стаут в роли Рона Уизли



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Джон Лингоу в роли Албуса Дамблдора



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Джанет Мактир в роли Минервы Макгонегел



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Люк Тэллон в роли Квиринуса Квирела



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Пол Ваутхаус в роли Аргуса Филча



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Локс Пратт в роли Драко Мелфоя



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Бел Поули в роли Петунии Дурсли



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Дэниел Ригби в роли Вернона Дурсли



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Алессия Леони в роли Парвати Патил в роли Парвати Патил



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Сиенна Муса в роли Лаванды Браун



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24

Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа



Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24