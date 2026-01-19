Та з моменту виходу першого фільму пройшло вже понад 20 років. Актори подорослішали й пішли власними дорогами. Хтось обрав кар'єру, хтось – сім'ю, а комусь вдалось об'єднати два. 24 Канал розповість, хто з героїв "Гаррі Поттера" створив сім'ю у реальному житті.

Цікаво 3 напружені трилери на Netflix, після яких не зможете спати

Руперт Грін (Рон Візлі)

З 2011 року актор перебуває у стосунках з акторкою Джорджією Грум. Їхня перша дитина – донька – народилася у травні 2020 року. Дівчинку звуть Венсдей Джі Грінт. А у квітні 2025 року на світ з'явився малюк Голді Джі Грінт.

Таємно народжена дитина розкрита. Представляємо Голді Джі Грінт. Малюк 10/10 (поки що),

– написав щасливий батько під публікацією.

Руперт Грін із донькою / Фото з інстаграму актора

Джессі Кейв (Лаванда Браун)

Акторка перебуває у стосунках із коміком Алфі Брауном. Жінка стала багатодітною матір'ю й виховує чотирьох дітей.

Сім'я Джессі Кейв / Фото з інстаграму акторки

Також нагадаємо, що у березні 2025 року Джессі повідомила, що створила сторінку на OnlyFans з контентом, орієнтованим на фетиш волосся. Місячна підписка на її акаунт коштує 6 доларів, а акторка планує вести його протягом року для фінансової підтримки.

Девон Мюррей (Симус Фінніґан)

Разом із партнеркою Шенон Квін виховують сина Купера Майкла, який народився у 2021 році.

Син Девона Мюррейя / Фото з інстаграму актора

Афшан Азад (Падма Патіл)

З 2018 року перебуває у шлюбі з Набілом Казі. А у 2021 році народилась донька, у 2024 – ще одна. Від так, акторка виховує двох дітей.

Сім'я Афшан Азад / Фото з інстаграму акторки

Бонні Райт (Джині Візлі)

Британська акторка вийшла заміж у 2022 році, а уже через рік у родини з'явився дитячий плач. Бонні народила хлопчика.

Родина Бонні Райт / Фото з інстаграму акторки

Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер)

У 2020 році зірка світу магії та його партнерка Ерін Дарк побрались. У 2023 році у подружжя народився син. Певний час пара намагалась приховувати цю інформацію від преси, та одного разу їх сфотографували папараці під час прогулянки з дитячим візочком.

Це чудово. Це божевільно та напружено, але він чудовий. і Ерін чудова – це справжній привілей провести цей час із ним. Ми чудово проводимо час,

– ділився емоціями батьківства Редкліфф.

Деніел Редкліфф у дитинстві та з сином і дружиною / Фото з інстаграму актора

Нещодавно ми показували, як змінились актори "Гаррі Поттера" за понад 20 років від прем'єри першого фільму.