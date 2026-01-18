24 Канал розповість про 3 напружені трилери, які є на Netflix. Їх точно не варто дивитися з дітьми.

Напружені трилери на Netflix: список

"Зрив"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Це новий кримінальний трилер від Бена Аффлека, який також виконав головну роль. У фільмі розповідається про кандидата на посаду мера Лос-Анджелеса Майло Бредфорда, чийого сина викрадають. Чоловік та його дружина мають лише кілька годин, щоб зібрати викуп, а чимало коштів подружжя витратило на виборчу кампанію.

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пташиний короб"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Таємнича сила знищує населення, і тепер той, хто її побачить, помре. Так, люди, які вижили, повинні уникати зустрічі із сутністю. Мелорі разом із дітьми відправляються у небезпечну подорож, щоб знайти притулок. Однак, щоб дістатися туди й захиститися від зла, їм потрібно зав'язати очі.

"Пташиний короб": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ребел-Ридж"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Террі Річмонд приїжджає до міста Шелбі-Спрінгс, щоб внести заставу за двоюрідного брата і врятувати його від небезпеки. Та раптом правоохоронці несправедливо конфіскують усі заощадження чоловіка. Тепер він має справу з місцевим начальником поліції Сенді Бернном та його бойовими офіцерами.

Союзником Террі несподівано стає судовий клерк Саммер Макбрайд, і вони вплутуються у змову. Річмонд повинен зіштовхнутися зі своїм таємничим минулим, щоб позбутися впливу департаменту на громаду, встановити справедливість для родини й захистити Саммер.

"Ребел-Ридж": дивіться онлайн трейлер фільму