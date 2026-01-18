24 Канал расскажет о 3 напряженных триллерах, которые есть на Netflix. Их точно не стоит смотреть с детьми.
Напряженные триллеры на Netflix: список
"Срыв"
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
Это новый криминальный триллер от Бена Аффлека, который также исполнил главную роль. В фильме рассказывается о кандидате на пост мэра Лос-Анджелеса Майло Брэдфорде, чьего сына похищают. Мужчина и его жена имеют всего несколько часов, чтобы собрать выкуп, а немало средств супруги потратили на избирательную кампанию.
"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма
"Птичий короб"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Таинственная сила уничтожает население, и теперь тот, кто ее увидит, умрет. Так, люди, которые выжили, должны избегать встречи с сущностью. Мелори вместе с детьми отправляются в опасное путешествие, чтобы найти убежище. Однако, чтобы добраться туда и защититься от зла, им нужно завязать глаза.
"Птичий короб": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ребел-Ридж"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Терри Ричмонд приезжает в город Шелби-Спрингс, чтобы внести залог за двоюродного брата и спасти его от опасности. Но вдруг правоохранители несправедливо конфискуют все сбережения мужчины. Теперь он имеет дело с местным начальником полиции Сэнди Бернном и его боевыми офицерами.
Союзником Терри неожиданно становится судебный клерк Саммер Макбрайд, и они ввязываются в заговор. Ричмонд должен столкнуться со своим таинственным прошлым, чтобы избавиться от влияния департамента на общество, установить справедливость для семьи и защитить Саммер.
"Ребел-Ридж": смотрите онлайн трейлер фильма