Однак після початку повномасштабної війни акторові на певний час довелося відійти від професії. Де зараз В'ячеслав Василюк і чим він займається сьогодні – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Народився майбутній актор 10 грудня 1972 року у Києві. У дитинстві В'ячеслав мріяв стати пілотом, щоб керувати літаком. Проте вже в підлітковому віці його погляди змінилися. Він навчався в ПТУ на монтажника радіоапаратури. У той час велику популярність здобували КВК. В'ячеслав любив читати монологи, сатиру та гуморески. І навіть декілька разів брав участь в конкурсі в училищі. Виступаючи на сцені він відчув, що може стати актором. Цю думку підтримували друзі та викладачі. За порадою одного з них він пішов до Народного естрадного театру аматорів "ЕТА" при Київському політехнічному університеті (КПІ). Там у 17 років він уперше вийшов на сцену, виконуючи епізодичну роль. Потім В'ячеслав вступив до армії, і навіть там намагався організовувати заходи, щоб бути залученим як актор. Після служби він повернувся в театр і вступив до Естрадно-циркової академії як артист розмовного жанру, де навчався майже п'ять років. До того ж актор закінчив Київський національний університет культури і мистецтв.

В'ячеслав Василюк / Фото з інстаграму актора

Батьки ні­коли не втручалися у моє особисте жит­тя і не вказували, ким мені бути у май­бутньому. Вони вважали, що я – доросла людина, і у свої 21 чи 22 роки я вже сам повинен вирішувати, яку професійну до­рогу мені обрати,

– розповідав В'ячеслав в інтерв'ю "Високому замку".

Тож актор протягом 20 років працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

Його перша роль у кіно була в 1995 році у фільмі "Страчені світанки" режисера Григорія Кохана. Проте епізод тоді вирізали. На великому екрані він з'явився вже у фільмі "Залізна сотня" режисера Олеся Янчука за мотивами книги Юрія Борця "У вирі боротьби", де грав стрільця УПА на псевдо "Когут". Про це актор розповів у відео на ютуб-каналі Svyat Suprunov. Сьогодні у доробку Василюка понад 150 фільмів і серіалів, серед яких "Поганий хороший коп", "Слідаки", "Штольня", "Жіночий лікар" та інші.

Зауважимо, що "Штольня" стала першим українським фільмом жахів. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 13 квітня 2006 року. Напередодні наша редакція писала цікаві факти про "Штольню".

В'ячеслав Василюк на знімальному майданчику / Фото з інстаграму актора

Окрім того, що В'ячеслав є актором театру та кіно, він також відомий публіці як телеведучий. У 2008 році він вів програму "Звана вечеря" на телеканалі СТБ. Кастинг на цю посаду, до речі, пройшов не з першого разу. Також В'ячеслав Василюк був ведучим шоу "На добраніч, діти" на Першому національному телеканалі.

З цікавого, декілька місяців актор прожив у США: спочатку в Нью-Йорку, потім у Сан-Франциско.

Ми по­їхали як туристи. А щоб там працювати легально, особливо у театрі чи зніма­тися у кіно, треба мати дозвіл на робо­ту. Якщо такого дозволу нема і ти пога­но знаєш англійську, то тебе нікуди не візьмуть. Але ми не скаржимося, бо з дружиною багато подорожували, багато чого цікавого довідалися, побачили, як живуть у Штатах актори,

– розповідав він.

Особисте життя В'ячеслава Василюка

Відомо, що актор одружений і має сина. В інстаграмі він публікував фото з онучкою, проте деталей особистого життя не розкриває.

Де зараз В'ячеслав Василюк?

Актор залишається в Україні. Через повномасштабне вторгнення Росії В'ячеслав на півтора року випав із професії та змушений був працювати на інших роботах, зокрема кур'єром.

Мусив годувати сім'ю. Мусив десь працювати. Міняв дві роботи. Працював кур'єром тому, що в мене було авто,

– розповідав Василюк в інтерв'ю Владу Колдуновичу.

В'ячеслав Василюк на роботі / Фото з його інстаграму

Зараз в соцмережах В'ячеслава зазначено, що він є актором, режисером, а також викладає акторську майстерність онлайн. Крім того, відомо, що він займається спортом, аби підтримує гарну фізичну форму.