Попри антураж Паризького тижня моди, фільм – не лише про індустрію як таку. Це історія про співчуття, жіночу солідарність і право жити у двох світах одночасно. Головне про фільм "Кутюр" – читайте в матеріалі Кіно 24.

Внутрішні трансформації на тлі тижня моди

За словами режисерки, "Кутюр" – це фільм не лише про моду, а радше про те, що приховується за її бездоганною поверхнею.

Мода – це дзеркало часу. Це світ образів, глянцю, досконалості. Але що стоїть за цими ідеальними картинками? Хто ці люди поза межами кадру?

– каже Аліс Винокур.

Гламурні покази, закулісся, блиск – лише оболонка. У центрі уваги – людські історії, приховані рани, внутрішні трансформації. Саме тому назва "Кутюр" відсилає не лише до високого шиття, а й до стібків – зв'язків, що немов зшивають долі героїнь.



Фільм "Кутюр" / Кадр з фільму

Три світи головних героїнь

У центрі сюжету – три жіночі постаті, чиї історії переплітаються:

Максін Вокер (Анджеліна Джолі) – успішна режисерка, яка опиняється перед новою реальністю, що змушує її зупинитися.

Молода модель, яка вперше приїздить на Тиждень моди, не знаючи, чого очікувати.

Візажистка, яка, як і інші, приховує власні шрами.

Режисерка Аліс Винокур говорить про бажання "зшити" їхні долі разом – показати, як жінки з різним досвідом і походженням знаходять точки перетину.

Особливо важливим для авторки стало зіткнення двох реальностей: світу гламуру та світу травми. Серед моделей, із якими вона спілкувалася під час підготовки, були дівчата з країн, що пережили війну – зокрема з України та Південного Судану. Контраст між блиском подіуму й особистими драмами лише підкреслює крихкість будь-якого ідеального образу.

Роль, що стала особистою

Для Анджеліни Джолі роль виявилася глибоко особистою. Її мати й бабуся померли від раку, а у 2013 році акторка зробила профілактичну подвійну мастектомію, оскільки є носійкою гена BRCA1.

Я зробила цей вибір, бо дуже рано втратила маму й бабусю. Але це мій вибір – я не кажу, що всі мають чинити так само. Головне – мати можливість вибору,

– каже Джолі.

Акторка підкреслила, що фільм об'єднує не лише жінок, а й усіх, хто проходив через подібні випробування.

Коли стикаєшся з моментом, коли здається, що життя може зупинитися, ти раптом відчуваєш його найгостріше. Це не кінець, а момент, коли можна знову закохатися в життя,

– підсумовує Джолі.

Ця стрічка не зосереджується на драмі як фіналі, а говорить про продовження – про здатність жити, любити й творити навіть у стані вразливості.



Анджеліна Джолі у фільмі "Кутюр" / Кадр з фільму

Сестринство замість конкуренції

Однією з ключових тем фільму стала жіноча солідарність. У світі, де конкуренція часто домінує над емпатією, "Кутюр" нагадує, що співчуття не є слабкістю.

Ми звикли бачити у фільмах жорстку конкуренцію, але забуваємо, що поряд із нею існує підтримка – іноді несподівана, від тих, від кого її не чекаєш,

– каже режисерка.

На знімальному майданчику ця атмосфера також була присутня – акторки з різних країн і культур знаходили спільну мову через досвід і відкритість.



Анджеліна Джолі у фільмі "Кутюр" / Кадр з фільму

Закулісся haute couture

Важливим партнером виробництва став легендарний модний дім Chanel, який відкрив команді доступ до справжніх закулісних процесів.

Це перший випадок, коли зйомки художнього фільму відбувалися безпосередньо в ательє бренду. Режисерка зізнається, що рік готувалася до зйомок: спілкувалася з моделями, працівниками майстерень, занотовувала деталі, спостерігала за ритмом життя за кулісами.

Саме там вона побачила "інший світ" – людей у тіні прожекторів, тих, хто створює красу, залишаючись невидимими.

Жити у двох світах

"Кутюр" ставить питання: чи можемо ми існувати одночасно у світі радості та у світі страху?

Максін, як і моделі, що приїжджають із зон конфліктів до столиці моди, розривається між двома реальностями. Гламур і смертність, свято й тривога, світло рампи й тінь особистого досвіду – усе це співіснує.

Ми маємо право жити у двох світах. І саме в їхньому зіткненні народжується справжнє відчуття життя,

– каже Джолі.

Говорячи про цей проєкт, Анджеліна Джолі наголошує: для неї важливо, щоб режисер мав глибоку причину створювати фільм, – не лише заради розваги, а заради чесного діалогу з глядачем.

Інтелект, щедрість і здатність слухати – ось що надихає,

– підсумовує акторка.



Анджеліна Джолі у фільмі "Кутюр" / Кадр з фільму

"Кутюр" – це історія про те, що за кожним бездоганним образом стоїть жива людина. Про те, що співчуття – не менш важливе, ніж талант. І про те, що навіть у найяскравішому світлі подіуму завжди є місце для справжності. Картину можна побачити в українських кінотеатрах уже з 5 березня.

Авторка: Ольга Усачова