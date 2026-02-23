Попри антураж Паризького тижня моди, фільм – не лише про індустрію як таку. Це історія про співчуття, жіночу солідарність і право жити у двох світах одночасно. Головне про фільм "Кутюр" – читайте в матеріалі Кіно 24.
Теж цікаво Ще один український фільм тепер можна подивитись на Netflix
Внутрішні трансформації на тлі тижня моди
За словами режисерки, "Кутюр" – це фільм не лише про моду, а радше про те, що приховується за її бездоганною поверхнею.
Мода – це дзеркало часу. Це світ образів, глянцю, досконалості. Але що стоїть за цими ідеальними картинками? Хто ці люди поза межами кадру?
– каже Аліс Винокур.
Гламурні покази, закулісся, блиск – лише оболонка. У центрі уваги – людські історії, приховані рани, внутрішні трансформації. Саме тому назва "Кутюр" відсилає не лише до високого шиття, а й до стібків – зв'язків, що немов зшивають долі героїнь.
Фільм "Кутюр" / Кадр з фільму
Три світи головних героїнь
У центрі сюжету – три жіночі постаті, чиї історії переплітаються:
- Максін Вокер (Анджеліна Джолі) – успішна режисерка, яка опиняється перед новою реальністю, що змушує її зупинитися.
- Молода модель, яка вперше приїздить на Тиждень моди, не знаючи, чого очікувати.
- Візажистка, яка, як і інші, приховує власні шрами.
Режисерка Аліс Винокур говорить про бажання "зшити" їхні долі разом – показати, як жінки з різним досвідом і походженням знаходять точки перетину.
Особливо важливим для авторки стало зіткнення двох реальностей: світу гламуру та світу травми. Серед моделей, із якими вона спілкувалася під час підготовки, були дівчата з країн, що пережили війну – зокрема з України та Південного Судану. Контраст між блиском подіуму й особистими драмами лише підкреслює крихкість будь-якого ідеального образу.
"Кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму
Роль, що стала особистою
Для Анджеліни Джолі роль виявилася глибоко особистою. Її мати й бабуся померли від раку, а у 2013 році акторка зробила профілактичну подвійну мастектомію, оскільки є носійкою гена BRCA1.
Я зробила цей вибір, бо дуже рано втратила маму й бабусю. Але це мій вибір – я не кажу, що всі мають чинити так само. Головне – мати можливість вибору,
– каже Джолі.
Акторка підкреслила, що фільм об'єднує не лише жінок, а й усіх, хто проходив через подібні випробування.
Коли стикаєшся з моментом, коли здається, що життя може зупинитися, ти раптом відчуваєш його найгостріше. Це не кінець, а момент, коли можна знову закохатися в життя,
– підсумовує Джолі.
Ця стрічка не зосереджується на драмі як фіналі, а говорить про продовження – про здатність жити, любити й творити навіть у стані вразливості.
Анджеліна Джолі у фільмі "Кутюр" / Кадр з фільму
Сестринство замість конкуренції
Однією з ключових тем фільму стала жіноча солідарність. У світі, де конкуренція часто домінує над емпатією, "Кутюр" нагадує, що співчуття не є слабкістю.
Ми звикли бачити у фільмах жорстку конкуренцію, але забуваємо, що поряд із нею існує підтримка – іноді несподівана, від тих, від кого її не чекаєш,
– каже режисерка.
На знімальному майданчику ця атмосфера також була присутня – акторки з різних країн і культур знаходили спільну мову через досвід і відкритість.
Анджеліна Джолі у фільмі "Кутюр" / Кадр з фільму
Закулісся haute couture
Важливим партнером виробництва став легендарний модний дім Chanel, який відкрив команді доступ до справжніх закулісних процесів.
Це перший випадок, коли зйомки художнього фільму відбувалися безпосередньо в ательє бренду. Режисерка зізнається, що рік готувалася до зйомок: спілкувалася з моделями, працівниками майстерень, занотовувала деталі, спостерігала за ритмом життя за кулісами.
Саме там вона побачила "інший світ" – людей у тіні прожекторів, тих, хто створює красу, залишаючись невидимими.
Жити у двох світах
"Кутюр" ставить питання: чи можемо ми існувати одночасно у світі радості та у світі страху?
Максін, як і моделі, що приїжджають із зон конфліктів до столиці моди, розривається між двома реальностями. Гламур і смертність, свято й тривога, світло рампи й тінь особистого досвіду – усе це співіснує.
Ми маємо право жити у двох світах. І саме в їхньому зіткненні народжується справжнє відчуття життя,
– каже Джолі.
Говорячи про цей проєкт, Анджеліна Джолі наголошує: для неї важливо, щоб режисер мав глибоку причину створювати фільм, – не лише заради розваги, а заради чесного діалогу з глядачем.
Інтелект, щедрість і здатність слухати – ось що надихає,
– підсумовує акторка.
Анджеліна Джолі у фільмі "Кутюр" / Кадр з фільму
"Кутюр" – це історія про те, що за кожним бездоганним образом стоїть жива людина. Про те, що співчуття – не менш важливе, ніж талант. І про те, що навіть у найяскравішому світлі подіуму завжди є місце для справжності. Картину можна побачити в українських кінотеатрах уже з 5 березня.
Авторка: Ольга Усачова