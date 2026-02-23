Несмотря на антураж Парижской недели моды, фильм – не только об индустрии как таковой. Это история о сострадании, женской солидарности и праве жить в двух мирах одновременно. Главное о фильме "Кутюр" – читайте в материале Кино 24.

Тоже интересно Еще один украинский фильм теперь можно посмотреть на Netflix

Внутренние трансформации на фоне недели моды

По словам режиссера, "Кутюр" – это фильм не только о моде, а скорее о том, что скрывается за ее безупречной поверхностью.

Мода – это зеркало времени. Это мир образов, глянца, совершенства. Но что стоит за этими идеальными картинками? Кто эти люди за пределами кадра?

– говорит Алис Винокур.

Гламурные показы, закулисье, блеск – лишь оболочка. В центре внимания – человеческие истории, скрытые раны, внутренние трансформации. Именно поэтому название "Кутюр" отсылает не только к высокому шитью, но и к стежкам – связей, что словно сшивают судьбы героинь.



Фильм "Кутюр" / Кадр из фильма

Три мира главных героинь

В центре сюжета – три женские фигуры, чьи истории переплетаются:

Максин Уокер (Анджелина Джоли) – успешный режиссер, которая оказывается перед новой реальностью, что заставляет ее остановиться.

Молодая модель, которая впервые приезжает на Неделю моды, не зная, чего ожидать.

Визажистка, которая, как и другие, скрывает собственные шрамы.

Режиссер Алис Винокур говорит о желании "сшить" их судьбы вместе – показать, как женщины с разным опытом и происхождением находят точки пересечения.

Особенно важным для автора стало столкновение двух реальностей: мира гламура и мира травмы. Среди моделей, с которыми она общалась во время подготовки, были девушки из стран, переживших войну – в частности из Украины и Южного Судана. Контраст между блеском подиума и личными драмами только подчеркивает хрупкость любого идеального образа.

"Кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма

Роль, ставшая личной

Для Анджелины Джоли роль оказалась глубоко личной. Ее мать и бабушка умерли от рака, а в 2013 году актриса сделала профилактическую двойную мастэктомию, поскольку является носительницей гена BRCA1.

Я сделала этот выбор, потому что очень рано потеряла маму и бабушку. Но это мой выбор – я не говорю, что все должны поступать так же. Главное – иметь возможность выбора,

– говорит Джоли.

Актриса подчеркнула, что фильм объединяет не только женщин, но и всех, кто проходил через подобные испытания.

Когда сталкиваешься с моментом, когда кажется, что жизнь может остановиться, ты вдруг чувствуешь его острее всего. Это не конец, а момент, когда можно снова влюбиться в жизнь,

– подытоживает Джоли.

Эта лента не сосредотачивается на драме как финале, а говорит о продолжении – о способности жить, любить и творить даже в состоянии уязвимости.



Анджелина Джоли в фильме "Кутюр" / Кадр из фильма

Сестринство вместо конкуренции

Одной из ключевых тем фильма стала женская солидарность. В мире, где конкуренция часто доминирует над эмпатией, "Кутюр" напоминает, что сочувствие не является слабостью.

Мы привыкли видеть в фильмах жесткую конкуренцию, но забываем, что рядом с ней существует поддержка – иногда неожиданная, от тех, от кого ее не ждешь,

– говорит режиссер.

На съемочной площадке эта атмосфера также присутствовала – актрисы из разных стран и культур находили общий язык через опыт и открытость.



Анджелина Джоли в фильме "Кутюр" / Кадр из фильма

Закулисье haute couture

Важным партнером производства стал легендарный модный дом Chanel, который открыл команде доступ к настоящим закулисным процессам.

Это первый случай, когда съемки художественного фильма происходили непосредственно в ателье бренда. Режиссер признается, что год готовилась к съемкам: общалась с моделями, работниками мастерских, записывала детали, наблюдала за ритмом жизни за кулисами.

Именно там она увидела "другой мир" – людей в тени прожекторов, тех, кто создает красоту, оставаясь невидимыми.

Жить в двух мирах

"Кутюр" ставит вопрос: можем ли мы существовать одновременно в мире радости и в мире страха?

Максин, как и модели, приезжающие из зон конфликтов в столицу моды, разрывается между двумя реальностями. Гламур и смертность, праздник и тревога, свет рампы и тень личного опыта – все это сосуществует.

Мы имеем право жить в двух мирах. И именно в их столкновении рождается настоящее ощущение жизни,

– говорит Джоли.

Говоря об этом проекте, Анджелина Джоли отмечает: для нее важно, чтобы режиссер имел глубокую причину создавать фильм, – не только ради развлечения, а ради честного диалога со зрителем.

Интеллект, щедрость и способность слушать – вот что вдохновляет,

– подытоживает актриса.



Анджелина Джоли в фильме "Кутюр" / Кадр из фильма

"Кутюр" – это история о том, что за каждым безупречным образом стоит живой человек. О том, что сочувствие – не менее важное, чем талант. И о том, что даже в самом ярком свете подиума всегда есть место для подлинности. Картину можно увидеть в украинских кинотеатрах уже с 5 марта.

Автор: Ольга Усачева