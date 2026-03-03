Премьера еще не состоялась, а "Кутюр" уже обсуждают во всем мире. 24 Канал расскажет о еще 3 шикарных фильмах с Джоли, на которые точно стоит выделить время.

Какие фильмы с Анджелиной Джоли стоит посмотреть?

"Лара Крофт: Разграбительница гробниц"

Рейтинг IMDb: 5.8

Без сомнений, один из тех фильмов, которые сделали Анджелину Джоли легендой мирового кино. Именно благодаря роли Лары Крофт Джоли доказала, что способна стать звездой боевиков. В каждой сцене актриса демонстрировала безупречность своей игры: пробиралась сквозь джунгли, уничтожала врагов, поражала уверенностью и стала кумиркой для миллионов зрителей.

"Лара Крофт: Разграбительница гробниц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит"

Рейтинг IMDb: 6.5

Премьера этого фильма состоялась 20 лет назад, однако его до сих пор обожают во всем мире. Главные роли Джона и Джейн Смит исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли. По сюжету, это супруги элитных наемников, которые выполняют опасные миссии, но каждый из них имеет собственную тайну. Однажды они получают задание уничтожить друг друга.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мария"

Рейтинг IMDb: 6.4

Это уже новейшая история Джоли, ведь премьера этого фильма Пабло Ларраина состоялась в 2024 году. Здесь голливудская звезда поразила перевоплощением в оперную диву Марию Каллас. Актриса сполна передала грацию, загадочность и трагизм судьбы мировой любимицы.

"Мария": смотрите онлайн трейлер фильма

