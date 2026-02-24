24 Канал подготовил эксклюзивный разговор с режиссером и исполнителем главной роли Дмитрием Ефремовым, а также с актерами ленты: инфлюенсером Богданом Буше, народной артисткой Украины Ольгой Сумской, инфлюенсером и моделью Екатериной Лозовицкой.

В нашем разговоре герои рассказывают о процессе работы над фильмом, делятся своими впечатлениями от ролей и эмоциональными сценами. О смелых темах ленты, внутренних конфликтах персонажей и тонких границах компромисса, которые приходится испытывать как героям, так и создателям истории – далее.

Это разговор о выборе и ответственности, – режиссер Дмитрий Ефремов

Тема, которую поднимает лента, довольно острая и триггерная для украинского общества. Было ли ощущение внутренней границы – о чем можно говорить прямо, а что важно скрыть?

Да, это был один из ключевых вопросов во время работы над фильмом. Я постоянно держал в голове баланс между честностью и ответственностью. Хотелось говорить открыто, называть вещи своими именами, но в то же время не превращать сложную тему в провокацию ради провокации. Поэтому часть смыслов мы оставили недосказанными – как пространство для зрителя подумать и сформировать собственную позицию.

Вы не только режиссер, но и исполнитель главной роли. Насколько лично вам отзывается эта история и видите ли вы в своем герое типаж человека, знакомый из реальной жизни?

Для меня эта история важна не как личное признание, а как наблюдение.

Герой "Скамера" – это собирательный образ, который сегодня легко узнать в нашей реальности. Это человек, который живет в постоянном напряжении между быстрым результатом и ответственностью за последствия.

Я много видел таких типажей в разных средах, в разном возрасте, с разными мотивациями, но с очень похожей внутренней логикой. Поэтому как актеру мне было важно не "проживать" героя, а точно его понять – без оправданий, но и без упрощений.

Когда зритель придет на полный метр после просмотра тизера, что для вас будет самой ценной его реакцией?

Самое ценное – если после просмотра фильма зритель не сможет сразу его "закрыть" в голове. Если останутся вопросы, внутренняя пауза – это важно. Я хочу, чтобы для зрителя это был не просто эмоциональный опыт, а разговор, который продолжается уже после финальных титров.

О чем вы на самом деле хотели сказать своим фильмом "Скамер"? Это попытка предостеречь зрителя от ошибок или попытка понять тех, кто их делает?

Для меня "Скамер" – это разговор о выборе и ответственности, а не о правильных или неправильных людях. Я не ставил себе цель предостеречь или научить – скорее хотел показать путь, которым человек доходит до определенной точки. Мне было важно понять, что происходит внутри героя в моменте, когда компромисс с собой кажется единственным возможным выходом. Если фильм заставит зрителя не спешить с оценками и внимательнее посмотреть на причины, а не только на последствия – значит, он работает.



Дмитрий Ефремов и Богдан Шелудяк / Фото пресс-службы фильма

Ольга Сумская о современном украинском кино

Как вам работалось с молодой командой?

Мне было очень интересно и вдохновенно работать с молодой командой. Когда я пришла на площадку и узнала, что Дмитрий – не только актер, а еще и продюсер и сценарист, я была искренне поражена. Это чрезвычайно ответственно – держать на себе такой масштаб работы. Не каждый сможет вытянуть такую историю и сделать ее живой, энергетической, современной. Чувствовалась харизма, глубокий взгляд, внутренняя уверенность. И самое главное – четкое чувство жанра. Это то, чего иногда не хватает даже опытным режиссерам и продюсерам. А здесь я увидела понимание ритма: как все "слепить" – музыку, свет, монтаж, героев. Тот ритм, который сегодня нужен кино.

Как вы считаете, готово ли украинское кино поднимать такие смелые темы?

Я думаю, что да – и более того, оно уже это делает. Сегодня мы живем в эпоху соцсетей, когда зритель редко надолго задерживается на одной истории. Поэтому кино должно быть современным по форме, ритму и подаче. Я иногда смотрю фильмы, в которых снималась раньше – это были хорошие работы, и они до сих пор в трендах, люди пишут, вспоминают украинский кинематограф того времени. Но сегодня меняется восприятие – и очень важно чувствовать жанр, стиль, нерв времени. Если история выдержана, если автор четко понимает, как ее родить и подать – украинское кино вполне готово к смелым темам. Вопрос не в теме, а в том, насколько честно и профессионально она рассказана.



Ольга Сумская / Фото пресс-службы фильма

Екатерина Лозовицкая об откровенных сценах

Это ваша первая роль в большом кино. Расскажите о ваших впечатлениях и с какими сложностями столкнулись во время съемок?

Мне очень понравился съемочный процесс – все было интересно и органично. Думаю, во многом благодаря тому, что раньше я снималась в различных видеорекламах. На самом деле это довольно похожий процесс, просто здесь есть полноценный текст и диалоги. Поэтому для меня это было довольно привычно. Сказать, что были какие-то суперсложности – нет. Конечно, я очень переживала перед первой сценой, ведь это был мой первый съемочный день, и сцена была эмоционально необычной для меня. Но все прошло значительно легче и приятнее, чем я ожидала. Поэтому каких-то критических трудностей не было.

Как вам работалось с командой? Что на съемках было самым сложным, а что, наоборот, давалось легко?

Команда была невероятная. Все поддерживали друг друга, царила очень теплая, дружеская атмосфера – без прессинга и превосходства. Я ни разу не почувствовала, что это моя первая роль или что я "дилетант". Наоборот – было ощущение партнерства и взаимного уважения. У меня было всего две сцены, поэтому сложно разделять на "самое тяжелое" и "самое легкое". Но могу сказать интересную вещь: сцена интимного характера снимается намного легче, чем сцена расставания. В сцене расставания нужно много говорить, проживать сложную эмоцию, держать драматический нерв. А в интимной сцене главное – не стесняться и доверять партнеру и команде. Надеюсь, мне удалось быть органичной в обоих случаях. И честно – после такого опыта хочется еще.



Екатерина Лозовицкая и Дмитрий Ефремов / Фото пресс-службы фильма

Быстрые деньги всегда имеют последствия, – Богдан Буше

Ваш герой – часть мира быстрых денег и риска. Что, по вашему мнению, он может донести до зрителя?

Мой герой абсолютно точно подсвечивает одну важную вещь: быстрые деньги всегда имеют последствия. И чем грязнее путь к этим деньгам, тем тяжелее будут эти последствия. Либо для тебя лично, либо для твоего окружения. Но в итоге – все равно для тебя. Это история о выборе и ответственности. О том, что за каждым решением стоит цена.

Как вы лично относитесь к "культуре быстрых денег", которую показывает фильм?

В моей жизни такого опыта не было. Мой путь довольно тернистый и долгий. Бывали моменты, когда приходилось начинать с нуля – и проходить все снова, и снова, и снова. Да, быстрые деньги – это звучит привлекательно. Но они не дают того бэкграунда, того внутреннего роста, которые приходят вместе с постепенным развитием и заработком. Чаще всего человеку просто "срывает крышу" – он не чувствует ценности этих денег. А то, что не имеет ценности, очень быстро теряется.



Богдан Шелудяк / Фото пресс-службы фильма

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится 26 марта.