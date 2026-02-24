24 Канал підготував ексклюзивну розмову з режисером і виконавцем головної ролі Дмитром Єфремовим, а також з акторами стрічки: інфлюенсером Богданом Буше, народною артисткою України Ольгою Сумською, інфлюенсеркою та моделлю Катериною Лозовицькою.

У нашій розмові герої розповідають про процес роботи над фільмом, діляться своїми враженнями від ролей та найемоційнішими сценами. Про сміливі теми стрічки, внутрішні конфлікти персонажів і тонкі межі компромісу, які доводиться відчувати як героям, так і творцям історії – далі.

Це розмова про вибір і відповідальність, – режисер Дмитро Єфремов

Тема, яку підіймає стрічка, доволі гостра й тригерна для українського суспільства. Чи було відчуття внутрішньої межі – про що можна говорити прямо, а що важливо приховати?

Так, це було одне з ключових питань під час роботи над фільмом. Я постійно тримав у голові баланс між чесністю й відповідальністю. Хотілося говорити відкрито, називати речі своїми іменами, але водночас не перетворювати складну тему на провокацію заради провокації. Тому частину сенсів ми залишили недомовленими – як простір для глядача подумати й сформувати власну позицію.

Ви не лише режисер, а й виконавець головної ролі. Наскільки особисто вам відгукується ця історія і чи бачите ви у своєму героєві типаж людини, знайомий з реального життя?

Для мене ця історія важлива не як особисте зізнання, а як спостереження.

Герой "Скамера" – це збірний образ, який сьогодні легко впізнати в нашій реальності. Це людина, яка живе в постійному напруженні між швидким результатом і відповідальністю за наслідки.

Я багато бачив таких типажів у різних середовищах, у різному віці, з різними мотиваціями, але з дуже схожою внутрішньою логікою. Тому як актору мені було важливо не "проживати" героя, а точно його зрозуміти – без виправдань, але й без спрощень.

Коли глядач прийде на повний метр після перегляду тизера, що для вас буде найціннішою його реакцією?

Найцінніше – якщо після перегляду фільму глядач не зможе одразу його "закрити" в голові. Якщо залишаться питання, внутрішня пауза – це важливо. Я хочу, щоб для глядача це був не просто емоційний досвід, а розмова, яка триває вже після фінальних титрів.

Про що ви насправді хотіли сказати своїм фільмом "Скамер"? Це спроба застерегти глядача від помилок чи спроба зрозуміти тих, хто їх робить?

Для мене "Скамер" – це розмова про вибір і відповідальність, а не про правильних чи неправильних людей. Я не ставив собі за мету застерегти або навчити – скоріше хотів показати шлях, яким людина доходить до певної точки. Мені було важливо зрозуміти, що відбувається всередині героя в моменті, коли компроміс із собою здається єдиним можливим виходом. Якщо фільм змусить глядача не поспішати з оцінками й уважніше подивитися на причини, а не лише на наслідки – значить, він працює.



Ольга Сумська про сучасне українське кіно

Як вам працювалося з молодою командою?

Мені було дуже цікаво й натхненно працювати з молодою командою. Коли я прийшла на майданчик і дізналася, що Дмитро – не лише актор, а ще й продюсер і сценарист, я була щиро вражена. Це надзвичайно відповідально – тримати на собі такий масштаб роботи. Не кожен зможе витягнути таку історію й зробити її живою, енергетичною, сучасною. Відчувалася харизма, глибокий погляд, внутрішня впевненість. І найголовніше – чітке відчуття жанру. Це те, чого інколи бракує навіть досвідченим режисерам і продюсерам. А тут я побачила розуміння ритму: як усе "зліпити" – музику, світло, монтаж, героїв. Той ритм, який сьогодні потрібен кіно.

Як ви вважаєте, чи готове українське кіно підіймати такі сміливі теми?

Я думаю, що так – і ба більше, воно вже це робить. Сьогодні ми живемо в епоху соцмереж, коли глядач рідко надовго затримується на одній історії. Тому кіно має бути сучасним за формою, ритмом і подачею. Я інколи дивлюся фільми, в яких знімалася раніше – це були хороші роботи, і вони досі в трендах, люди пишуть, згадують український кінематограф того часу. Але сьогодні змінюється сприйняття – і дуже важливо відчувати жанр, стиль, нерв часу. Якщо історія витримана, якщо автор чітко розуміє, як її народити й подати – українське кіно цілком готове до сміливих тем. Питання не в темі, а в тому, наскільки чесно й професійно вона розказана.



Катерина Лозовицька про відверті сцени

Це ваша перша роль у великому кіно. Розкажіть про ваші враження та з якими складнощами стикнулися під час зйомок?

Мені дуже сподобався знімальний процес – усе було цікаво й органічно. Думаю, багато в чому завдяки тому, що раніше я знімалася в різних відеорекламах. Насправді це досить схожий процес, просто тут є повноцінний текст і діалоги. Тому для мене це було доволі звично. Сказати, що були якісь суперскладнощі – ні. Звісно, я дуже переживала перед першою сценою, адже це був мій перший знімальний день, і сцена була емоційно незвичною для мене. Але все пройшло значно легше й приємніше, ніж я очікувала. Тому якихось критичних труднощів не було.

Як вам працювалося з командою? Що на зйомках було найскладнішим, а що, навпаки, давалося легко?

Команда була неймовірна. Всі підтримували одне одного, панувала дуже тепла, дружня атмосфера – без пресингу й зверхності. Я жодного разу не відчула, що це моя перша роль або що я "дилетант". Навпаки – було відчуття партнерства й взаємної поваги. У мене було лише дві сцени, тому складно розділяти на "найважче" й "найлегше". Але можу сказати цікаву річ: сцена інтимного характеру знімається набагато легше, ніж сцена розставання. У сцені розставання потрібно багато говорити, проживати складну емоцію, тримати драматичний нерв. А в інтимній сцені головне – не соромитися й довіряти партнеру та команді. Сподіваюся, мені вдалося бути органічною в обох випадках. І чесно – після такого досвіду хочеться ще.



Швидкі гроші завжди мають наслідки, – Богдан Буше

Ваш герой – частина світу швидких грошей і ризику. Що, на вашу думку, він може донести до глядача?

Мій герой абсолютно точно підсвічує одну важливу річ: швидкі гроші завжди мають наслідки. І чим брудніший шлях до цих грошей, тим важчими будуть ці наслідки. Або для тебе особисто, або для твого оточення. Але в підсумку – все одно для тебе. Це історія про вибір і відповідальність. Про те, що за кожним рішенням стоїть ціна.

Як ви особисто ставитеся до "культури швидких грошей", яку показує фільм?

У моєму житті такого досвіду не було. Мій шлях доволі тернистий і довгий. Бували моменти, коли доводилося починати з нуля – і проходити все знову, і знову, і знову. Так, швидкі гроші – це звучить привабливо. Але вони не дають того бекграунда, того внутрішнього росту, які приходять разом із поступовим розвитком і заробітком. Найчастіше людині просто "зриває дах" – вона не відчуває цінності цих грошей. А те, що не має цінності, дуже швидко втрачається.



