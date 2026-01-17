Сьогодні 24 Канал розповість про високорейтингові серіали на Netflix, які можна подивитися за день. Зберігайте добірку від нашої редакції для ідеальної неділі!

Високорейтингові серіали на Netflix, які ви подивитесь за день

"Його і її"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Події серіалу розгортаються в Атланті. Там живе Анна, яка відмовилась від друзів, кар'єри ведучої новин та особистого життя. Одного разу жінка дізнається про вбивство, що сталося в Далонезі – місті, де вона виросла. Так, головна героїня береться за розслідування справи, намагаючись знайти відповіді.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ферзевий гамбіт"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 8.5/10

Це історія про Елізабет Гармон – сироту та шахову вундеркіндку, яка прагне стати найвеличнішою шахісткою світу. Водночас дівчина бореться з наркотичною та алкогольною залежностями й має емоційні проблеми. Гоговну роль у серіалі зіграла британсько-американська акторка Аня Тейлор-Джой.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Привиди маєтку Блай"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 9

: 9 Рейтинг IMDb:7.4/10

У серіалі розповідається про молоду гувернантку Даніель "Дані" Клейтон, яку найняв на роботу один чоловік. Жінка повинна доглядати за його племінницею та племінником, якими він опікується. Коли головна героїня прибуває до заміського будинку, то починає бачити привидів.

"Привиди маєтку Блай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Опівнічна меса"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb:7.7/10

Райлі Флінн повертається до свого рідного міста на острові Крокетт після чотирьох років ув'язнення. Чоловіка посадили до тюрми після того, як він здійснив аварію у нетверезому стані, внаслідок якої загинула жінка.

Разом із Райлі прибуває загадковий і харизматичний священник, який хоче повернути місту віру. Незабаром ситуація в громаді загострюється через вчинки отця Пола Гілла, і починають відбуватися дині події.

"Опівнічна меса": дивіться онлайн трейлер серіалу