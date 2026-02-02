24 Канал підготував добірку іспанських фільмів та серіалів про пограбування. Серед них є популярність проєкти – "Паперовий будинок" і "Берлін", які закохали у себе глядачів.
Які іспанські фільми та серіали про пограбування подивитися?
"Паперовий будинок"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 48
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Події серіалу розгортаються у Мадриді. Чоловік на прізвисько "Професор" збирає вісьмох людей, щоб вони потрапили в Іспанський монетний двір і викрали 984 мільйони євро. Щоб зберегти анонімність, грабіжники використовують назви міст як псевдоніми.
Пробравшись усередину монетного дому, головні герої захоплюють людей у заручники. Вони залишаються там протягом декількох днів, щоб надрукувати гроші, і водночас мають справу з поліцією.
"Геніальне пограбування"
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Мисливці за скарбами звертаються за допомогою до юного генія, щоб пограбувати Банк Іспанії. Перед тим іспанська влада конфіскувала у них скарби з затонулого корабля.
Головні герої організовують пограбування під час Чемпіонату світу з футболу 2010 року. Поки жителі Мадрида дивляться гру, грабіжники намагаються знайти розгадку скарбів Дрейка.
"Берлін"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Це приквел до вищезгаданого серіалу "Паперовий будинок". У центрі сюжету – Андрес де Фонольоса на прізвисько "Берлін". Разом із командою у Парижі він планує викрасти коштовності за одну ніч.
"Вкрасти у злодія"
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
У фільмі розповідається про групу злодіїв, якими керує Ель Уругвайо. Вони планують пограбувати банк Валенсії. Злодії прагнуть викрасти якнайбільше сейфів, а після – втекти через викопаний тунель, який з'єднується з покинутим терміналом метро.
Однак прессекретарка прем'єр-міністра дізнається, що насправді вони шукають політично-шкідливу інформацію, яку надав колишній член уряду, що перебуває у комі.
