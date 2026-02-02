24 Канал підготував добірку іспанських фільмів та серіалів про пограбування. Серед них є популярність проєкти – "Паперовий будинок" і "Берлін", які закохали у себе глядачів.

Які іспанські фільми та серіали про пограбування подивитися?

"Паперовий будинок"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Події серіалу розгортаються у Мадриді. Чоловік на прізвисько "Професор" збирає вісьмох людей, щоб вони потрапили в Іспанський монетний двір і викрали 984 мільйони євро. Щоб зберегти анонімність, грабіжники використовують назви міст як псевдоніми.

Пробравшись усередину монетного дому, головні герої захоплюють людей у заручники. Вони залишаються там протягом декількох днів, щоб надрукувати гроші, і водночас мають справу з поліцією.

"Геніальне пограбування"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Мисливці за скарбами звертаються за допомогою до юного генія, щоб пограбувати Банк Іспанії. Перед тим іспанська влада конфіскувала у них скарби з затонулого корабля.

Головні герої організовують пограбування під час Чемпіонату світу з футболу 2010 року. Поки жителі Мадрида дивляться гру, грабіжники намагаються знайти розгадку скарбів Дрейка.

"Берлін"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це приквел до вищезгаданого серіалу "Паперовий будинок". У центрі сюжету – Андрес де Фонольоса на прізвисько "Берлін". Разом із командою у Парижі він планує викрасти коштовності за одну ніч.

"Вкрасти у злодія"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

У фільмі розповідається про групу злодіїв, якими керує Ель Уругвайо. Вони планують пограбувати банк Валенсії. Злодії прагнуть викрасти якнайбільше сейфів, а після – втекти через викопаний тунель, який з'єднується з покинутим терміналом метро.

Однак прессекретарка прем'єр-міністра дізнається, що насправді вони шукають політично-шкідливу інформацію, яку надав колишній член уряду, що перебуває у комі.

