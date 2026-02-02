Ба більше, з 4 лютого в українських кінотеатрах виходить новий пригодницький фільм "Марсупіламі: Хвостата халепа", де одну з ролей зіграв Жан Рено. 24 Канал детельніше розповість, що відомо про прем'єру та що можна подивитись схожого.

Фільми для всієї родини

"Пригоди Паддінгтона"

Роки виходу: 2014, 2017

Кількість частин: 2

Рейтинг IMDb: 7,3

Паддінгтон – милий ведмедик із Перу, який прибуває до Лондона у пошуках нового дому після смерті своєї тітоньки Люсі. Його знаходить родина Браунів, яка вирішує прихистити екзотичного гостя. Паддінгтон потрапляє у низку кумедних і небезпечних пригод, намагаючись інтегруватися в людський світ.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бетховен"

Роки виходу: 1992 – 2014

Кількість частин: 8 фільмів (7 повнометражних і 1 телевізійний)

Рейтинг IMDb: 5,7

Бетховен – величезний і дуже харизматичний сенбернар, який приносить у життя родини Нютонів безліч проблем. Перший фільм розповідає, як родина всиновлює маленьке цуценя, а воно швидко перетворює їхній спокійний побут на суцільні пригоди. Наступні частини продовжують історії про Бетховена: його пригоди з дітьми, сусідами, поїздки, випадкові катастрофи, а також добрі серця й сміливі вчинки песика.

"Бетховен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Муфаса: Король Лев"

Роки виходу: 2024

Кількість частин: 1

Рейтинг IMDb: 6,6

Фільм зосереджений на історії Муфаси, батька Сімби. Сюжет розкриває його молодість, шлях до того, як він став королем прайду. Творці показали розширене бачення класичної історії "Короля Лева", яке додає глибини персонажеві Муфаси та його моральним виборам.

Ця ідея стала доволі успішною історією.

"Муфаса: Король Лев": дивіться онлайн трейлер фільму

"Книга джунглів"

Роки виходу: 1967/2016

Кількість частин: 2

Рейтинг IMDb: 7,3

Маленький хлопчик Мауглі росте серед тварин у джунглях Індії. Його виховують вовки, а інші тварини, такі як ведмідь Балу та пантера Багіра, стають його наставниками. Мауглі доводиться протистояти тигру Шерхану, який хоче його знищити. У новішій версії є більше пригод і сцен боротьби з людьми та дикою природою.

"Книга джунглів" (2016): дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про прем'єру фільму "Марсупіламі: Хвостата халепа"?

Культовий персонаж, створений Андре Франкеном у 1952 році, отримає нову кінопригоду – через більш як 10 років після фільму "Джунглі кличуть! У пошуках Марсупіламі" Алена Шаби.

За сюжетом, чоловікові доручають доставити таємничий пакунок з Південної Америки, але він виявляє, що насправді несе малюка Марсупіламі – екзотичну і пустотливу істоту з довжелезним хвостом. Далі починається низка комічних пригод, хаосу та погонь.

В український прокат стрічка виходить з 4 лютого 2026 року, де одну з ролей виконав легендарний Жан Рено.

"Марсупіламі: Хвостата халепа": дивіться онлайн трейлер фільму