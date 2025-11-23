У новій добірці 24 Каналу ми зібрали 3 новинки, які вже доступні для перегляду на ютубі, тож ви зможете насолодитися ними вже сьогодні.

Нові українські серіали, які є на ютубі

"Зворотний напрямок"

Це зовсім новий український серіал, який вже наробив галасу. Головні героїня – Дарина після втрати батьків стикається з приниженням від тітки Катерини, яка мала б стати для неї опорою. Життя дівчини змінюється після несподіваної зустрічі з власником транспортної компанії Романом. Обставини штовхають їх на шлюб без кохання. Чи здатні Роман і Дарина подолати власні страхи та образи і чи переросте їхній союз у справжні почуття?

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн 1 серію

"Лікарі"

Іван Петрович покидає роботу керівника лікарні й задумується про пенсію. Однак Любомир Андрійович переконаний, що він зможе стати прекрасним директором нової лікарні екстреної медичної допомоги. Чи погодиться Іван Петрович на нову роботу і які виклики чекають його надалі?

"Лікар": дивіться онлайн 1 серію

"Прикордонники"

2 сезон цього серіалу вже став найулюбленішим на Netflix, а на ютубі можна подивитися, з чого все починалося. Події в серіалі відбуваються у вересні 2021 року. Молоді хлопці та дівчата вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Там у них є суворий наставник – герой АТО Іван Криницький. Чоловік відчуває, що все в країні вказує на розгортання повномасштабної війни, тож готує своїх вихованців до такого розвитку подій.

"Прикордонники": дивіться серіал онлайн