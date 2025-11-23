В новой подборке 24 Канала мы собрали 3 новинки, которые уже доступны для просмотра на ютубе, поэтому вы сможете насладиться ими уже сегодня.

Новые украинские сериалы, которые есть на ютубе

"Обратное направление"

Это совсем новый украинский сериал, который уже наделал шума. Главные героиня – Дарья после потери родителей сталкивается с унижением от тети Екатерины, которая должна была бы стать для нее опорой. Жизнь девушки меняется после неожиданной встречи с владельцем транспортной компании Романом. Обстоятельства толкают их на брак без любви. Способны ли Роман и Дарья преодолеть собственные страхи и обиды и перерастет ли их союз в настоящие чувства?

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 серию

"Врачи"

Иван Петрович покидает работу руководителя больницы и задумывается о пенсии. Однако Любомир Андреевич убежден, что он сможет стать прекрасным директором новой больницы экстренной медицинской помощи. Согласится ли Иван Петрович на новую работу и какие вызовы ждут его в дальнейшем?

"Врач": смотрите онлайн 1 серию

"Пограничники"

2 сезон этого сериала уже стал самым любимым на Netflix, а на ютубе можно посмотреть, с чего все начиналось. События в сериале происходят в сентябре 2021 года. Молодые парни и девушки поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Там у них есть строгий наставник – герой АТО Иван Криницкий. Мужчина чувствует, что все в стране указывает на развертывание полномасштабной войны, поэтому готовит своих воспитанников к такому развитию событий.

"Пограничники": смотрите сериал онлайн