Сейчас в сети появился трейлер сериала со звездным актерским составом – Александром Рудинским, Вячеславом Довженко, Славой Бабенковым и Артуром Логаем в главных ролях. В материале 24 Канала расскажем больше о кинопроекте и покажем трейлер.

Что известно о сериале "Пряча бывшую"?

События сериала разворачиваются в современном Киеве и рассказывают об отношениях людей во время войны в Украине. Четверо мужчин встречаются на похоронах общей бывшей – военной, которая погибла на фронте. Она собрала их вместе на собственной церемонии прощания, но почему? Чтобы выяснить это и почтить память о бывшей, они посещают ее любимый бар.

Это история об очень жизненных вещах, близких именно нам, украинцам. Мы рассказываем ее через легкость, искренность и любовь к жизни. Именно эти теплые слова – жизнь, дружба, любовь – и стали ценностями нашего сериала. Надеемся, что зрители тоже почувствуют те эмоции, которые мы заложили в эту историю,

– рассказывает автор и режиссер сериала Сергей Кулибышев.

"Пряча бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Бар стал главной локацией сериала, где снимали подавляющее большинство сцен. Его с нуля воссоздали в съемочном павильоне специально для проекта "Пряча бывшую", продумав интерьер до мельчайших деталей.

Сериал отличается камерной атмосферой, которая дает возможность зрителям сосредоточиться на диалогах и эмоциях героев.

Когда премьера сериала "Пряча бывшую"?

Премьера сериала "Пряча бывшую" состоится 26 ноября эксклюзивно на платформе SWEET.TV. В день премьеры для просмотра будут доступны первые пять серий.

Саундтреком к сериалу стала песня "Чай", которую создала певица Klavdia Petrivna специально для этого проекта. По сюжету, именно этот трек обожала бывшая девушка главных героев.

"Чай": слушайте онлайн трек Klavdia Petrivna

Сериал содержит 10 серий и показывает десять встреч главных героев в течение года. В баре мужчины вместе проживают потери, говорят об отношениях, дружбу, ревность и надежды, пытаясь понять не только бывшую, но и самих себя.

