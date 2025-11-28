Своими мыслями Калкин поделился на встрече с поклонниками, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Radar Online.
Не пропустите Новый приключенческий мультфильм, который можно посмотреть всей семьей
Какие фильмы рекомендует посмотреть Маколей Калкин?
В списке актера оказались культовые ленты, которые некоторые называют "забытой классикой".
"Рождественская история", 1983
Рейтинг IMDb: 7,9
Во время рождественско-новогодних праздников в его детстве все всегда смотрели эту ленту. Поэтому упоминание о "Рождественской истории" имеет для него особую ностальгическую ценность.
Сюжет разворачивается в 1940-х годах. В центре событий – девятилетний мальчик Ральфи Паркер. У мальчика есть единственная и особая мечта на Рождество – чтобы Санта принес под елку пневматическую винтовку Red Ryder.
"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер фильма
"Новая рождественская сказка", 1988
Рейтинг IMDb: 6,9
По мнению главного героя "Один дома", эта лента является незаслуженно забытой.
Стоит отметить, что фильм – осовремененная история "Рождественской песни" Чарльза Диккенса. В центре сюжета – Фрэнк Кросс, эгоистичный руководитель телевизионной сети, который заставляет сотрудников работать на Сочельник. Но вдруг к нему в гости приходят духи Прошлого, Настоящего и Будущего, чтобы изменить мировоззрение ярого карьериста.
"Новая рождественская сказка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эльф", 2003
Рейтинг IMDb: 7,1
Бадди всю свою жизнь рос на Северном полюсе. Он считал, что является настоящим эльфом и не обращал внимания, что внешне отличается от других жителей. Но впоследствии оказывается, что Бадди – обычный человек. Он отправляется в Нью-Йорк, где находит своего отца, который всем сердцем не верит в дух Рождества.
"Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма
А знали ли вы, что Дэниел Рэдклифф обратился к новому Гарри Поттеру, передает программа "Доброе утро, Америка".