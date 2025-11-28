Своїми думками Калкін поділився на зустрічі з шанувальниками, пише 24 Канал із посиланням на видання Radar Online.

Які фільми рекомендує подивитись Маколей Калкін?

У списку актора опинились культові стрічки, які дехто називає "забутою класикою".

"Різдвяна історія", 1983

Рейтинг IMDb: 7,9

Під час різдвяно-новорічних свят у його дитинстві всі завжди дивились цю стрічку. Тому згадка про "Різдвяну історію" має для нього особливу ностальгічну цінність.

Сюжет розгортається у 1940-х роках. У центрі подій – дев'ятирічний хлопчик Ральфі Паркер. У хлопчика є єдина та особлива мрія на Різдво – щоб Санта приніс під ялинку пневматичну гвинтівку Red Ryder.

"Різдвяна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нова різдвяна казка", 1988

Рейтинг IMDb: 6,9

На думку головного героя "Сам удома", ця стрічка є незаслужено забутою.

Варто зазначити, що фільм – осучаснена історія "Різдвяної пісні" Чарльза Дікенса. У центрі сюжету – Френк Кросс, егоїстичний керівник телевізійної мережі, який змушує співробітників працювати на Святвечір. Та раптом до нього у гості приходять духи Минулого, Теперішнього та Майбутнього, щоб змінити світогляд затятого кар'єриста.

"Нова різдвяна казка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ельф", 2003

Рейтинг IMDb: 7,1

Бадді все своє життя ріс на Північному полюсі. Він вважав, що є справжнім ельфом і не зважав, що зовнішньо відрізняється від інших мешканців. Та згодом виявляється, що Бадді – звичайна людина. Він вирушає до Нью-Йорка, де знаходить свого батька, який усім серцем не вірить у дух Різдва.

"Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму

