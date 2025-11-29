Детальніше про те, що у грудні можна буде подивитись на стримінговій платформі, дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.
Які прем'єри заплановані у грудні на Netflix?
"Мій таємний Санта"
Дата виходу: 3 грудня
Романтична комедія розповідає історію жінки, яка після втрати роботи вирішила переодягтись у літнього чоловіка, щоб отримати роботу Санта-Клауса у місцевому гірськолижному курорті. Та раптом менеджер курорту починає підозрювати, що щось у цій історії не так. Та і це ще не кінець, жінка закохується у сина власника.
"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму
"Емілі в Парижі", 5 сезон
Дата виходу: 18 грудня
У новому сезоні головна героїня вирушить до Італії. Події розгортатимуть також і у Франції.. Творці не розкривають деталей, однак запевняють, що в Емілі будуть нові виклики у кар'єрі, а в особистому житті почнеться справжня боротьба – кого з залицяльників обере амбітна дівчина.
Одночасно вийде 10 серій.
"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер нового сезону
"Покинуті"
Дата виходу: 4 грудня
Це американський вестерн-драма від Netflix. Дія розгортається у 1850-х роках й розповідає про конфлікти між двома родинами на Дикому Заході, які борються за виживання, землю та честь.
"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Місто тіней"
Дата виходу: 12 грудня
Іспанський трилер, який знятий по однойменному роману Аро Сайнса де ла Маси. Коли Барселона прокидається і бачить, що на одній із найвідоміших будівель Гауді лежить тіло, охоплене полум'ям, детектив у відставці має повернутися, щоб спіймати вбивцю.
"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер фільму
Також можна буде подивитись:
- "Сліпе кохання: Італія". Дата виходу: 1 грудня;
- "Гра у Грейсі Дарлінг". Дата виходу: 1 грудня;
- "Троль 2". Дата виходу: 1 грудня;
- "Шон Комбс: Час розплати". Дата виходу: 2 грудня;
- "Врятувати Санту 2". Дата виходу: 5 грудня;
- "Місто". Дата виходу: 11 грудня;
- "Людина проти немовляти". Дата виходу: 11 грудня;
- "Різдвяне полювання". Дата виходу: 12 грудня;
- "Дістати ножі: Воскресіння мерця". Дата виходу: 12 грудня;
- "Вбивство у Монако". Дата виходу: 17 грудня;
- "Всесвітній потоп". Дата виходу: 19 грудня;
- "Бувай, Джун". Дата виходу: 24 грудня.
Який британський фільм про волонтера, що рятував українців, отримав Еммі?
Днями видання BBC писало, що "Hell Jumper" – фільм британського виробництва про війну в Україні, став лауреатом міжнародної премії Еммі.
Сюжет розповідає про волонтера Кріс Перрі – чоловіка, який приїхав до України, щоб допомагати цивільному населенню вибиратися з небезпечних територій. Йому вдалось евакуювати понад 400 мирних жителів та врятувати багатьох покинутих тварин.