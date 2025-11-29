Подробнее о том, что в декабре можно будет посмотреть на стриминговой платформе, смотрите далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Какие премьеры запланированы в декабре на Netflix?

"Мой тайный Санта"

Дата выхода: 3 декабря

Романтическая комедия рассказывает историю женщины, которая после потери работы решила переодеться в пожилого мужчину, чтобы получить работу Санта-Клауса в местном горнолыжном курорте. Но вдруг менеджер курорта начинает подозревать, что что-то в этой истории не так. Но и это еще не конец, женщина влюбляется в сына владельца.

"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эмили в Париже", 5 сезон

Дата выхода: 18 декабря

В новом сезоне главная героиня отправится в Италию. События будут разворачиваться также и во Франции. Создатели не раскрывают деталей, однако уверяют, что у Эмили будут новые вызовы в карьере, а в личной жизни начнется настоящая борьба – кого из ухажеров выберет амбициозная девушка.

Одновременно выйдет 10 серий.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер нового сезона

"Брошенные"

Дата выхода: 4 декабря

Это американский вестерн-драма от Netflix. Действие разворачивается в 1850-х годах и рассказывает о конфликтах между двумя семьями на Диком Западе, которые борются за выживание, землю и честь.

"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала

"Город теней"

Дата выхода: 12 декабря

Испанский триллер, который снят по одноименному роману Аро Сайнса де ла Масы. Когда Барселона просыпается и видит, что на одном из самых известных зданий Гауди лежит тело, охваченное пламенем, детектив в отставке должен вернуться, чтобы поймать убийцу.

"Город теней": смотрите онлайн трейлер фильма

Также можно будет посмотреть:

"Слепая любовь: Италия". Дата выхода: 1 декабря;

1 декабря; "Игра в Грейси Дарлинг". Дата выхода: 1 декабря;

1 декабря; "Тролль 2". Дата выхода: 1 декабря;

1 декабря; "Шон Комбс: Время расплаты". Дата выхода: 2 декабря;

2 декабря; "Спасти Санту 2". Дата выхода: 5 декабря;

5 декабря; "Город". Дата выхода: 11 декабря;

11 декабря; "Человек против младенца". Дата выхода: 11 декабря;

11 декабря; "Рождественская охота". Дата выхода: 12 декабря;

12 декабря; "Достать ножи: Воскрешение мертвеца". Дата выхода: 12 декабря;

12 декабря; "Убийство в Монако". Дата выхода: 17 декабря;

17 декабря; "Всемирный потоп". Дата выхода: 19 декабря;

19 декабря; "Пока, Джун". Дата выхода: 24 декабря.

