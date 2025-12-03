За словами Ісаєнка, зважаючи на всі проєкти та досвід Боклана, він безумовно заслуговує на це звання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Люкс.

Хто найкращий актор України?

Андрій Ісаєнко вважає найкращим українським актором серед чоловіків Стаса Боклана. За його словами, Боклан досяг високого професійного рівня, перебуває у відмінній формі та демонструє якісну майстерність.

Якщо взяти все в комплексі, мені здається, що серед чоловіків-акторів найкращим є Стас Боклан. Це людина, яка досягла певної висоти та якісної майстерності, і перебуває у прекрасній формі,

– сказав Андрій.

Інтерв'ю Андрія Ісаєнка: дивіться відео онлайн

Ісаєнко зазначив, що, на його думку, актор не страждає на "зіркову хворобу" і завжди поводиться професійно під час роботи, хоча, можливо, може бути трохи стриманим у спілкуванні з деякими людьми. Він підкреслив, що ніколи не відчував проблем у роботі з Бокланом і вважає його надійним колегою.

Що відомо про Стаса Боклана?