За словами Ісаєнка, зважаючи на всі проєкти та досвід Боклана, він безумовно заслуговує на це звання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Люкс.
Хто найкращий актор України?
Андрій Ісаєнко вважає найкращим українським актором серед чоловіків Стаса Боклана. За його словами, Боклан досяг високого професійного рівня, перебуває у відмінній формі та демонструє якісну майстерність.
Якщо взяти все в комплексі, мені здається, що серед чоловіків-акторів найкращим є Стас Боклан. Це людина, яка досягла певної висоти та якісної майстерності, і перебуває у прекрасній формі,
– сказав Андрій.
Ісаєнко зазначив, що, на його думку, актор не страждає на "зіркову хворобу" і завжди поводиться професійно під час роботи, хоча, можливо, може бути трохи стриманим у спілкуванні з деякими людьми. Він підкреслив, що ніколи не відчував проблем у роботі з Бокланом і вважає його надійним колегою.
Що відомо про Стаса Боклана?
- Станіслав Боклан – відомий український актор театру та кіно.
- Він має звання Заслуженого артиста України та Народного артиста України.
- Серед його популярних проєктів – "Папік", "Коли ми вдома", "Поводир", "Крашанка", "Слуга народу" та інші.
- Стас Боклан активно будував і свій театральний шлях: спочатку працював у Маріуполі, а згодом переїхав до Києва, де приєднався до Київського академічного Молодого театру.
- Його називають одним із найпопулярніших та найдорожчих акторів України.
- Про особисте життя Боклана відомо небагато, адже він не розкриває його подробиць. Відомо лише, що він щасливо одружений з актрисою Наталією Кленіною.