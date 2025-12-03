Актор входить до десятки найбільш популярних українських зірок. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Радіо Люкс розповідаємо, скільки коштів Андрій Ісаєнко витрачає на життя в Києві.

Скільки грошей витрачає Андрій Ісаєнко на життя в Києві?

Андрій Ісаєнко розповів, що нині його мінімальні щомісячні витрати на життя в Києві становлять близько півтори тисячі доларів. Актор зазначив, що цієї суми загалом має вистачити на сім'ю, однак комфортніше було б мати більший бюджет.

За його словами, він навмисно називає мінімальні цифри, аби не дратувати людей, які змушені жити на значно менші зарплати. Ісаєнко також зізнався, що йому важко уявити, як багато українців зараз виживають за нинішніх цін.

Інтерв'ю Андрія Ісаєнка: дивіться відео онлайн

Він підкреслив, що для комфортного життя в Києві необхідно мати змогу забезпечити дитині всі потреби, як і створити належні умови для себе. Також актор уточнив, що його дитина навчається не в приватному, а в державному навчальному закладі – у початковій школі на Березняках.

Ісаєнко вважає, що вкрай важливо вміти відкладати кошти, і наразі йому це вдається. За його словами, заощадження потрібні для того, щоб у майбутньому мати змогу щось придбати, реалізувати заплановане, комусь допомогти або ж просто почуватися впевнено у разі вимушеної паузи в роботі та не хвилюватися за завтрашній день.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Андрія Ісаєнка?

Андрій Ісаєнко – один із найпопулярніших українських акторів, якого всі точно бачили у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Однак він також зіграв і у багатьох інших стрічках. Серед них такі кінопроєкти: