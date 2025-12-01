Ця кіноісторія вже полюбилася багатьом, адже легкий сюжет допомагає розслабитися та не думати про проблеми. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету, акторський склад і кому варто переглянути стрічку.

Радимо Найтепліша українська комедія, яка об'єднає усю сім'ю, уже у кінотеатрах

Про що сюжет фільму "Поганий хлопець і я"?

Сюжет цього фільму доволі банальний, але ідеальний для того, аби розслабитися після важкого робочого дня. Ця кіноісторія вже полюбилася багатьом підліткам, тому здебільшого вважають, що фільм "Поганий хлопець і я" підійде не всім для перегляду. Однак, якщо ви любите романтичні сюжети про те, як хороша дівчинка закохується в поганого хлопця, вам точно варто його подивитися.

"Поганий хлопець і я": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – Люсі та Джейк. Вона – амбітна студентка, відмінниця з великими перспективами та планами на кар'єру. Він – бунтар і футболіст, який марить про славу на полі.

Здавалося б, що в них може бути спільного? Але саме такі протилежності притягуються шаленими почуттями. Тож вони закохуються одне в одного, але чи матимуть такі стосунки майбутнє? Фінал цієї романтичної історії покаже, чим це все може завершитися.

Головні ролі у фільмі зіграли Сієна Агудонг, Ноа Бек, Дрю Рей Теннер, Джеймс Ван Дер Бік, Дебора Кокс.

Дивіться також 5 легких романтичних комедій для всіх, кому потрібно перезавантажитись – за посиланням.

Які ще романтичні фільми подивитись ввечері?

Багато хто порівнює фільм "Поганий хлопець і я" зі стрічкою "Після". І не даремно. У цих історіях дійсно схожі сюжетні лінії.

"Після": дивіться онлайн трейлер фільму

Ось які фільми також можна переглянути, аби розслабитись ввечері:

"Після"

"Моя провина"

"Крізь моє вікно"

"Моє прекрасне нещастя"

"Сльозотворець" та інші.

Обирайте фільм для перегляду та дозвольте собі розпочати тиждень легко і романтично.