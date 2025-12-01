Эта киноистория уже полюбилась многим, ведь легкий сюжет помогает расслабиться и не думать о проблемах. В материале 24 Канала рассказываем подробности сюжета, актерский состав и кому стоит посмотреть ленту.

Советуем Самая теплая украинская комедия, которая объединит всю семью, уже в кинотеатрах

О чем сюжет фильма "Плохой парень и я"?

Сюжет этого фильма довольно банальный, но идеальный для того, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Эта киноистория уже полюбилась многим подросткам, поэтому в основном считают, что фильм "Плохой парень и я" подойдет не всем для просмотра. Однако, если вы любите романтические сюжеты о том, как хорошая девочка влюбляется в плохого парня, вам точно стоит его посмотреть.

"Плохой парень и я": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – Люси и Джейк. Она – амбициозная студентка, отличница с большими перспективами и планами на карьеру. Он – бунтарь и футболист, который грезит о славе на поле.

Казалось бы, что у них может быть общего? Но именно такие противоположности притягиваются безумными чувствами. Поэтому они влюбляются друг в друга, но будут ли иметь такие отношения будущее? Финал этой романтической истории покажет, чем это все может завершиться.

Главные роли в фильме сыграли Сиена Агудонг, Ноа Бек, Дрю Рэй Теннер, Джеймс Ван Дер Бик, Дебора Кокс.

Какие еще романтические фильмы посмотреть вечером?

Многие сравнивают фильм "Плохой парень и я" с лентой "После". И не зря. В этих историях действительно похожи сюжетные линии.

"После": смотрите онлайн трейлер фильма

Вот какие фильмы можно посмотреть, чтобы расслабиться вечером:

"После"

"Моя вина"

"Сквозь мое окно"

"Мое прекрасное несчастье"

"Слезоточивый" и другие.

Выбирайте фильм для просмотра и позвольте себе начать неделю легко и романтично.