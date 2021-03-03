Автори серіалу "Папік 2" готуються до прем'єри нових серій проєкту. У мережі презентували перший тизер стрічки, в якому Станіслав Боклан красувався у зухвалому вбранні та з татуюваннями.

Поки автори серіалу "Папік 2" не розсекречують дати прем'єри нових серій та не розкривають усіх деталей сюжету. Підігріти увагу публіки до цієї новинки кіно їм вдалось завдяки першому тизеру, який презентували у мережі 2 березня.

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На кадрах можна побачити виконавця головної ролі – актора Станіслава Боклана. За сюжетом, він виходить з в'язниці та готовий налагоджувати своє життя. Тому й образ Папіка на дебютних кадрах зробили зухвалим: Станіслав Боклан постав перед камерою у шкіряній куртці, чоботах, джинсах та футболці. Окрім цього, актор красувався з бородою, заплетеною в косу, та з татуюваннями.

Зустріла Папіка біля в'язниці його подруга Ліза, яку зіграла Дар'я Петрожицька. А тому з цих кадрів можна зрозуміти, що ця парочка знов буде мати авантюрні пригоди.

"Папік" 2 сезон: що відомо про нові серії

Про завершення зйомок 2 сезону "Папіка" оголосили 11 лютого. За сюжетом, Олександр Меркулов, який тільки вийшов на волю, повернеться на роботу в театр. Він знов зустрінеться з авантюристкою Лізою, яка вже побудувала вокальну кар'єру. Та якщо роботою дівчина могла б похизуватись, то в особистому житті у неї одні труднощі.

Разом із Папіком головна героїня вирушить до будинку її батьків. Саме там відбудуться події, які пояснять глядачам, чому Ліза така авантюрна.

Я чекав, що автори знову напишуть чудовий сценарій, і в цьому я не помилився. Поки що рано, звичайно, зарікатися, але мені дуже хочеться, щоб 2 сезон вийшов ще крутішим, ніж перший, – заінтригував Стас Боклан.

Які ж таємниці приховувала Ліза = глядачі побачать у нових серіях "Папіка".