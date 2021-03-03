Авторы сериала "Папик 2" готовятся к премьере новых серий проекту. В сети представили первый тизер ленты, в котором Станислав Боклан красовался в дерзком наряде и с татуировками.

Пока авторы сериала "Папик 2" не рассекречивают даты премьеры новых серий и не раскрывают всех деталей сюжета. Подогреть внимание публики к этой новинке кино им удалось благодаря первому тизеру, который презентовали в сети 2 марта.

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На кадрах можно увидеть исполнителя главной роли – актера Станислава Боклана. По сюжету, он выходит из тюрьмы и готов налаживать свою жизнь. Поэтому и образ Папика на дебютных кадрах сделали дерзким: Станислав Боклан предстал перед камерой в кожаной куртке, сапогах, джинсах и футболке. Кроме этого, актер красовался с бородой, заплетенной в косу, и с татуировками.

Встретила Папика возле тюрьмы его подруга Лиза, которую сыграла Дарья Петрожицька. Поэтому из этих кадров можно понять, что эта парочка снова будет иметь авантюрные приключения.

"Папик" 2 сезон: что известно о новых сериях

О завершении съемок 2 сезона "Папика" объявили 11 февраля. По сюжету, Александр Меркулов, который только вышел на свободу, вернется на работу в театр. Он вновь встретится с авантюристкой Лизой, которая уже построила вокальную карьеру. Но если работой девушка могла бы похвастаться, то в личной жизни у нее одни проблемы.

Вместе с Папиком главная героиня отправится в дом ее родителей. Там произойдут события, которые объяснят зрителям, почему Лиза такая авантюрная.

Я ждал, что авторы снова напишут замечательный сценарий, и в этом я не ошибся. Пока рано, конечно, зарекаться, но мне очень хочется, чтобы 2 сезон вышел еще круче, чем первый, – заинтриговал Стас Боклан.