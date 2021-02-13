В Украине закончились съемки популярного сериала "Папик 2". Авторы проекта опубликовали фото и видео, которые привлекли внимание киноманов.

На официальной странице проекту в инстаграми появилось видео, на котором видно, как все члены съемочной группы возвращаются в Киев в поезде. Прямо посреди плацкартного вагона режиссер Андрей Яковлев поблагодарил всех за работу и отметил с коллегами это событие.

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"Действительно, такой долгожданный и трогательный момент – обращение режиссера к актерам и съемочной группы, и поздравления с окончанием съемок. Поэтому можем официально заявить, что съемки 2 сезона сериала "Папик" завершены! Ждите скоро в эфире", – написали в заметке к видео.

Прокомментировала завершения съемок и одна из главных актрис сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. В инстаграме она разместила совместное фото с Андреем Яковлевым и коллегой по ленте Станиславом Бокланом. Фотографию девушка сделала, когда только стартовали съемки 2 сезона "Папика".

Вот и все! Вчера отпраздновали шапку "Папика 2". Это был замечательное время. Это навсегда!

– написала Дарья Петрожицкая.

"Папик 2": что известно о сериале

В 2 сезоне "Папика" зрителей ждет возвращения известных героев – Лизы и Александра Меркулова. По сюжету, девушка таки станет певицей, однако в личной жизни будет немало проблем. А вот Папик только выйдет из тюрьмы и пытается наладить свои будни, вернувшись в театр. Однако о Лизе он не забудет, поддерживая авантюрную девушку и попадая с ней в забавные ситуации.

Сама же Дарья Петрожицька ранее рассказывала, что зрителей ждет трогательная и несколько неожиданная история, ведь авторы проекту решили в 2 сезоне больше раскрыть тайны ее прошлого и показать родительский дом Лизы.

То, что я читаю, и то, что мы отсняли – очень неожиданные есть повороты. Это мне нравится, потому что, возможно, мы удивим зрителя, – рассказала Дарья Петрожицкая в "Экзамене", выходящего на ютубе Маши Ефросининой.

Сейчас съемки 2 сезона "Папика" завершились. Продолжались они с лета 2020 года. А вот когда ожидать новые серии фильма, пока неизвестно.