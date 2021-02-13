В Україні закінчились зйомки популярного серіалу "Папік 2". Автори проєкту опублікували фото та відео, які привернули увагу кіноманів.

На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі з'явилось відео, на якому видно, як всі члени знімальної групи повертаються до Києва у потязі. Просто посеред плацкартного вагона режисер Андрій Яковлєв подякував всім за роботу та відсвяткував з колегами цю подію.

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"Дійсно, такий довгоочікуваний і зворушливий момент – звернення режисера до акторів і знімальної групи, та привітання із закінченням зйомок. Тож можемо офіційно заявити, що зйомки 2 сезону серіалу "Папік" завершені! Чекайте скоро в ефірі", – написали у дописі до відео.

Прокоментувала завершення зйомок і одна з головних актрис серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька. В інстаграмі вона розмістила спільне фото з Андрієм Яковлєвим та колегою по стрічці Станіславом Бокланом. Світлину дівчина зробила, коли тільки стартували зйомки 2 сезону "Папіка".

От і все! Вчора відсвяткували шапку "Папіка 2". Це був найчудовіший час. Це назавжди!

– написала Дар'я Петрожицька.

"Папік 2": що відомо про серіал

У 2 сезоні "Папіка" на глядачів чекає повернення відомих героїв – Лізи та Олександра Меркулова. За сюжетом, дівчина таки стане співачкою, однак в особистому житті матиме чималі проблеми. А от Папік тільки вийде з в'язниці та намагатиметься налагодити свої будні, повернувшись до театру. Однак про Лізу він не забуде, підтримуючи авантюрну дівчину та потрапляючи з нею у кумедні ситуації.

Сама ж Дар'я Петрожицька раніше розповідала, що на глядачів чекає зворушлива та дещо несподівана історія, адже автори проєкту вирішили у 2 сезоні більше розкрити таємниць її минулого та показати батьківську хату Лізи.

Те, що я читаю, і те, що ми відзняли, дуже несподівані є повороти. Це мені подобається, бо, можливо, ми здивуємо глядача, – розповіла Дар'я Петрожицька в "Екзамені", що виходить ютубі Маші Єфросиніної.

Наразі зйомки 2 сезону "Папіка" завершились. Тривали вони з літа 2020 року. А от коли очікувати на нові серії стрічки, поки невідомо.