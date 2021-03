Сериалы получают все большую популярность по просмотрам. И это неудивительно, ведь ежемесячно Голливуд поражает киноманов новыми лентами с увлекательными сюжетами.

В марте 2021 зрителей ожидают популярные проекты, которые смогут удивить даже искушенных киноманов. Главной сериальной премьерой станет "Сокол и Зимний солдат" от Marvel. Какие е ще проекты стоит ож и дать – узнавайте в материале.

"Обломки"

Оригинальное название – Debris

Жанр – мистика, научная фантастика, драма

Количество серий – 8

Дата премьеры – 1 марта

Спецагенты Брайан Беневенто и Филона Джонс представляют разные страны. Однако когда дело выходит за рамки привычного понимания, они вынуждены объединиться, чтобы защитить людей. Но их ждет не обычное преступление: обломки инопланетного суда, котор ые упали на Землю, меняют поведение тех, кто их находит.

"Обломки": смотрите трейлер

"Флеш" 7 сезон

Оригинальное название – The Flash

Жанр – фантастика, боевик

Количество серий – 5

Дата премьеры – 3 марта

Ожидается и возвращение любимого супергероя Флэша. В 7 сезоне сериала главный герой Барри Аллен будет пытаться найти свою любимую Айрис, которая оказалась в ловушке Зеркального мира. Также Флэшу придется остановить злодейку Еву Маккалох.

"Флеш" 7 сезон: смотрите трейлер

"Тихоокеанский рубеж: Темная зона"

Оригинальное название – Pacific Rim: The Black

Жанр – фантастика, боевик

Количество серий – 4

Дата премьеры – 4 марта

А вот для любителей анимационных сериалов стримингова платформа Netflix подготовила фильм "Тихоокеанский рубеж: Темная зона". Это продолжение проекту гениального режиссера Гильермо Дель Торо, который воплотил на экраны историю о монстрах кайдзу. Чтобы противостоять им, ученые создали огромных роботов егерей, которыми могут управлять два человека, у которых крепкая эмоциональная связь. В мультсериале ими становятся брат и сестра, которые отправятся в опасное путешествие в поисках родителей.

"Тихоокеанский рубеж: Темная зона": смотрите трейлер

"Поколение"

Оригинальное название – Generation

Жанр – комедия, драма

Количество серий – 8

Дата премьеры – 11 марта

Всех сторонников "Эйфории" порадует новый сериал "Поколение". Он расскажет о современной молодежи, ее проблемах и поисках собственного "я". Также подростки будут исследовать свою сексуальность в достаточно консервативных условиях.

"Поколение": смотрите трейлер

"Багровый дерматин"

Оригинальное название – Sky Rojo

Жанр – экшн, криминальная драма

Количество серий – 16

Дата премьеры – 19 марта

Авторы "Бумажного дома" возвращаются в мировую киноиндустрию с новой криминальной драмой. В сериале "Багровый дерматин" они расскажут о испанских проститутках, которые в один день решают вернуться к нормальной жизни. Однако их преступные боссы не намерены мириться с этим: на девушек устраивают настоящую охоту, в которой выжить будет очень сложно.

"Багровый дерматин": смотрите трейлер

"Сокол и Зимний солдат"

Оригинальное название – The Falcon and the Winter Soldier

Жанр – боевик, научная фантастика, приключения, драма

Количество серий – 6

Дата премьеры – 19 марта

2020 год был без фильмов Marvel, а потому новинки этой киновселенной имеют огромный успех. После "Ванда/Вижн" в сети представят сериал "Сокол и Зимний солдат".

События ленты будут развиваться после решающей битвы с Таносом. Капитан Америка решил отойти от дел, а потому его друг Баки Барнс (Зимний солдат) продолжил работу с Соколом. Супергероям придется вновь столкнуться с Гельмутом Земо, котор ый ранее противостоял мстителям.

"Сокол и Зимний солдат": смотрите трейлер

"Гений" 3 сезон

Оригинальное название – Genius

Жанр – биографическая драма

Количество серий – 8

Дата премьеры – 22 марта

National Geographic начал невероятный проект о исторических фигурах. В предыдущих сезонах сериала "Гений" авторы показали жизни Эйнштейна и Пикассо. А уже в 3 сезоне проекту зрителям стоит ожидать историю легендарной певицы Ареты Франклин.

Отметим, что это не документальный проект, а художественный. Поэтому зрители увидят актрису Синтию Ериво, которая превратится в культовую артистку США.