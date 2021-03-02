"Сокол и Зимний солдат", "Поколение" и другие: 7 сериалов, которые представят в марте
Сериалы получают все большую популярность по просмотрам. И это неудивительно, ведь ежемесячно Голливуд поражает киноманов новыми лентами с увлекательными сюжетами.
Источник:24 канал
В марте 2021 зрителей ожидают популярные проекты, которые смогут удивить даже искушенных киноманов. Главной сериальной премьерой станет "Сокол и Зимний солдат" от Marvel. Какие еще проекты стоит ожидать – узнавайте в материале.
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"Обломки"
Оригинальное название – Debris
Жанр – мистика, научная фантастика, драма
Количество серий – 8
Дата премьеры – 1 марта
Спецагенты Брайан Беневенто и Филона Джонс представляют разные страны. Однако когда дело выходит за рамки привычного понимания, они вынуждены объединиться, чтобы защитить людей. Но их ждет не обычное преступление: обломки инопланетного суда, которые упали на Землю, меняют поведение тех, кто их находит.
"Обломки": смотрите трейлер
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"Флеш" 7 сезон
Оригинальное название – The Flash
Жанр – фантастика, боевик
Количество серий – 5
Дата премьеры – 3 марта
Ожидается и возвращение любимого супергероя Флэша. В 7 сезоне сериала главный герой Барри Аллен будет пытаться найти свою любимую Айрис, которая оказалась в ловушке Зеркального мира. Также Флэшу придется остановить злодейку Еву Маккалох.
"Флеш" 7 сезон: смотрите трейлер
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"Тихоокеанский рубеж: Темная зона"
Оригинальное название – Pacific Rim: The Black
Жанр – фантастика, боевик
Количество серий – 4
Дата премьеры – 4 марта
А вот для любителей анимационных сериалов стримингова платформа Netflix подготовила фильм "Тихоокеанский рубеж: Темная зона". Это продолжение проекту гениального режиссера Гильермо Дель Торо, который воплотил на экраны историю о монстрах кайдзу. Чтобы противостоять им, ученые создали огромных роботов егерей, которыми могут управлять два человека, у которых крепкая эмоциональная связь. В мультсериале ими становятся брат и сестра, которые отправятся в опасное путешествие в поисках родителей.
"Тихоокеанский рубеж: Темная зона": смотрите трейлер
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"Поколение"
Оригинальное название – Generation
Жанр – комедия, драма
Количество серий – 8
Дата премьеры – 11 марта
Всех сторонников "Эйфории" порадует новый сериал "Поколение". Он расскажет о современной молодежи, ее проблемах и поисках собственного "я". Также подростки будут исследовать свою сексуальность в достаточно консервативных условиях.
"Поколение": смотрите трейлер
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"Багровый дерматин"
Оригинальное название – Sky Rojo
Жанр – экшн, криминальная драма
Количество серий – 16
Дата премьеры – 19 марта
Авторы "Бумажного дома" возвращаются в мировую киноиндустрию с новой криминальной драмой. В сериале "Багровый дерматин" они расскажут о испанских проститутках, которые в один день решают вернуться к нормальной жизни. Однако их преступные боссы не намерены мириться с этим: на девушек устраивают настоящую охоту, в которой выжить будет очень сложно.
"Багровый дерматин": смотрите трейлер
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"Сокол и Зимний солдат"
Оригинальное название – The Falcon and the Winter Soldier
Жанр – боевик, научная фантастика, приключения, драма
Количество серий – 6
Дата премьеры – 19 марта
2020 год был без фильмов Marvel, а потому новинки этой киновселенной имеют огромный успех. После "Ванда/Вижн" в сети представят сериал "Сокол и Зимний солдат".
События ленты будут развиваться после решающей битвы с Таносом. Капитан Америка решил отойти от дел, а потому его друг Баки Барнс (Зимний солдат) продолжил работу с Соколом. Супергероям придется вновь столкнуться с Гельмутом Земо, который ранее противостоял мстителям.
"Сокол и Зимний солдат": смотрите трейлер
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"Гений" 3 сезон
Оригинальное название – Genius
Жанр – биографическая драма
Количество серий – 8
Дата премьеры – 22 марта
National Geographic начал невероятный проект о исторических фигурах. В предыдущих сезонах сериала "Гений" авторы показали жизни Эйнштейна и Пикассо. А уже в 3 сезоне проекту зрителям стоит ожидать историю легендарной певицы Ареты Франклин.
Отметим, что это не документальный проект, а художественный. Поэтому зрители увидят актрису Синтию Ериво, которая превратится в культовую артистку США.
"Гений" 3 сезон: смотрите трейлер
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