Захватывающий киновечер дома: новые сериалы, которые вы могли пропустить
Карантинные ограничения до сих пор не сняты, а это значит, что премьеры крупных проектов будут переносить еще не раз. К счастью, миру сериалов пандемия нанесла меньший урон, поэтому чуть ли не каждую неделю на стриминговых платформах появляются новые телешоу.
Источник:24 канал
Особенно популярными становятся новые сериалы, открывающие перед зрителями истории о подростках, которые только пытаются понять, кем они являются на самом деле. Также особое внимание привлекают проекты в стиле супергеройских экшнов и исторических драм, которые точно поразят как взрослую аудиторию киноманов, так и юных зрителей.
А вы смотрели 5 новых минисериалов, о которых неустанно говорят киноманы
В подборку вошли только новые сериалы 2020 и 2021 годов, поэтому есть большая вероятность, что киноманы еще не успели их просмотреть.
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"Эйфория. Спецвипуски"
Производитель – HBO Maх
Дата выхода – 6 декабря 2020, 24 января 2021
Количество серий – 2
Первый сезон "Эйфории" мир увидел в 2019 году. Проект стал настолько популярным, что уже через месяц после премьеры его продлили на 2 сезон. К сожалению, фильм пришлось отложить из-за коронавируса. Зато шоураннер Сэм Левинсон отснял несколько специальных эпизодов, чтобы порадовать фанатов.
Дебютный спецвыпуск – это диалог Ру со своим другом из Общества анонимных наркоманов. В нем героиня, которую сыграла Зендея, говорит о первой любви, наркозависимости, к которой снова вернулась, и религии.
Во втором эпизоде под названием "К черту всех, кто не рыба-капля" нам рассказывают историю Джулс. Первый сезон "Эйфории" закончился ее расставанием с Ру, поэтому серия полностью посвящена раскрытию ее чувств.
И хотя смотреть спецвыпуски в отрыве от сериала будет непросто, для тех, кто до сих пор не видел "Эйфорию", творение Сэма Левинсона может стать откровением.
"Эйфоріия": смотрите трейлер 2 спецвипуска
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"Бриджертоны"
Производитель – Netflix
Дата выхода – 25 декабря 2020
Количество серий – 9
Кажется, что мода на костюмированные драмы снова возвращается. Ведь именно сейчас телешоу "Бриджертоны" продолжает бить рекорды просмотров и уже стало самым популярным сериалом в истории Netflix.
За основу сценария взяты романы американской писательницы Джулии Квинн. Ее произведения переводили на 29 языков, а книги 19 раз попадали в список бестселлеров The New York Times.
От исторической правдивости сериал ушел далеко, поэтому его не стоит воспринимать как учебник по истории. В центре сюжета – 5 сестер и братьев из рода Бриджертонов, для которых начинается жизнь в высшем свете. Семья мечтает выдать замуж старшую дочь Дафну. Правда, эта задача оказывается не из самых легких. Мужчины не спешат признаться в любви, а загадочная леди Вислдаун публикует в газетах слухи и подробности каждого романа.
Внезапно для всех в городе появляется герцог Гастингс, и именно в этот миг Дафна понимает, как спасти свою личную жизнь.
"Бриджертоны": смотрите трейлер сериала
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"Ведьмак: 2 сезон"
Производитель – Netflix
Дата выхода – весна 2021-го
Количество серий – неизвестно
Фанаты фэнтезийного мира "Ведьмака" могут долго спорить о соответствии канонам оригинальной истории, неоднократно поднятых в сериале Netflix. По этому поводу среди поклонников книг Анджея Сапковского и легендарной серии игр до сих пор нет единого мнения. С чем точно спорить не получится – до выхода "Бриджертонов" "Ведьмак" был самым популярным сериалом в истории Netflix. Не удивительно, что успешную и полную интересных подробностей историю продлили на 2 сезон.
Окончательной даты выхода пока нет, но в планах Netflix выпустить "Ведьмака" до конца года. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, как и "Эйфорию", его выход неоднократно переносили. А пока новых серий "Ведьмака" еще не презентовали, есть возможность посмотреть дебютные эпизоды, доступные в сети.
"Ведьмак" 1 сезон: смотрите трейлер
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"Люпен"
Производитель – Netflix
Дата выхода – 8 января 2021
Количество серий – 5
Классическая приключенческая история о благородных ворах, полна авантюр и сюжетных неожиданностей. "Люпен" отдает дань уважения классическим детективам эпохи раннего Артура Конан Дойля.
По сюжету, в детстве папа главного героя в исполнении Омара Си подарил ему сборник рассказов про Арсена Люпена – джентльмена-грабителя. Пользуясь идеями книжного прототипа, герой воплощает в жизнь несбыточные ограбление, пытаясь понять, что на самом деле случилось с его отцом, несправедливо осужденным много лет назад.
Главная неочевидная идея шоу заключается в простоте, легком отношении к жизни. Эта черта присуща почти всем героям, которых на экране воплощает добродушный Омар Си.
Сериал условно разделен на 2 части. По плану, продолжение истории вора-авантюриста мы увидим уже летом 2021 года.
"Люпен": смотрите трейлер сериала
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"ВандаВижен"
Производитель – Disney+
Дата выхода – 15 января 2021
Количество серий – 9
Из-за пандемии в 2020 году мы не увидели на экранах ни одного полнометражного фильма Marvel. Но фанаты кинокомиксов могут не унывать, ведь сериалы, созданные для Disney+, пока выходят по графику.
Самый кассовый фильм в истории "Мстители: завершение" стал концом целой эпохи теперь уже классических кинокомиксов. Но Marvel не планирует останавливаться и сосредотачивает внимание на самых интересных персонажах киновселенной. Багровая ведьма Ванда Максимофф и андроид Вижен давно ждали отдельного спин-оффа. И когда он увидел свет, никто не остался разочарованным.
Трогательная история любви поражает своим креативом. Критики, которые в последнее время осторожно хвалят супергеройские проекты, остались в полном восторге. А фанаты вселенной Marvel нашли еще один повод гордиться любимой киностудией.
"ВандаВижен": смотрите трейлер сериала
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"Сквозь снег: 2 сезон"
Дата выхода – 25 января 2021
Количество серий – 10
Сериал основан на одноименном графическом романе и фильме Пона Джун Хо – постановщика "Паразитов". Здесь действие разворачивается через 7 лет после того, как планета превращается в снежную пустыню. Те, кому удалось выжить, живут в поезде, который курсирует вокруг всего земного шара. Поезд никогда не останавливается, а люди в нем разделены на социальные классы.
Премьера 2 сезона состоялась 25 января. По графику, утвержденному представителями Netflix, следующие эпизоды киноманы увидят 1, 8, 15 и 22 февраля, а также 1, 8, 15, 22 и 29 марта.
В свое время лента "Сквозь снег" с Крисом Эвансом в главной роли собрала восторженные отзывы прессы, но не смогла окупиться в прокате. Однако история влечения, которая является аллюзией на классовое деление современного общества, заинтересовала многих любителей триллеров, научной фантастики и антиутопии. Платформа Netflix не обошла стороной фанатскую заинтересованность, поэтому и подарила своим зрителям уверенно созданный продукт.
"Сквозь снег": смотрите трейлер 2 сезона
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"Стража"
Производитель – BBC America
Дата выхода – 3 января 2021
Количество серий – 6
Терри Пратчетт считается одним из самых популярных британских писателей. Наибольший успех автору принесла серия фантастических книг о Дискомире. Его магнум опус лег в основу свободной телеадаптации от BBC Studios. Свое творение авторы позиционируют как свободную панк-роковую адаптацию первоисточника.
Сериал, как и книги Пратчетта, получился уникальным в своем безумстве. Его атмосфера отдаленно напоминает вселенную "Стражей галактики". Лента точно понравится любителям космических опер, научной фантастики и всем желающим окунуться в полную ярких красок вселенную.
"Стража": смотрите трейлер сериала
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"Вокер"
Производитель – The CW channel
Дата выхода – 21 января 2021
Количество серий – 13
Это сериал с участием Чака Норриса. В далеких 1990-х вышел сериал "Уокер, техасский рейнджер". История об этом киногерое, воспитанном коренными американцами племени Чероки, захватила зрителя, и шоу продержалось 8 сезонов.
Главную роль в римейке сериала исполняет Джаред Падалеки. Актер "Сверхъестественного" перевоплотился в образ человека с собственным моральным кодексом, бескомпромиссного и решительного.
Выход этого шоу удивителен тем, что его аудитория объединяет поклонников брутального Чака Норриса и поклонников подросткового сериала о сверхъестественных явлениях. Возможно, самый неожиданный микс вкусов зрителей, который мы когда-либо встречали.
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"Это грех"
Производитель – Channel 4
Дата выхода – 22 января 2021
Количество серий – 5
Британский минисериал расскажет о 18-летних друзьях, переезжающих в Лондон в 1981 году. Именно тогда мир захватила эпидемия СПИДа. Сериал расскажет о том, как болезнь повлияла на лондонское гей-комьюнити начала 1980-х и изменила жизнь главных героев. Несмотря на реальную угрозу, кое-кто из персонажей считает, что СПИД – выдуманная корпорациями инфекция, поэтому защищаться даже не собирается. По злой иронии, ничем хорошим закончиться это не может.
Трагикомедия, полная ярких неоновых цветов, жажды жизни и любви, не оставит вас равнодушными.
"Это грех": смотрите трейлер сериала
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