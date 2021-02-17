Производитель – HBO Maх

Дата выхода – 6 декабря 2020, 24 января 2021

Количество серий – 2

Первый сезон "Эйфории" мир увидел в 2019 году. Проект стал настолько популярным, что уже через месяц после премьеры его продлили на 2 сезон. К сожалению, фильм пришлось отложить из-за коронавируса. Зато шоураннер Сэм Левинсон отснял несколько специальных эпизодов, чтобы порадовать фанатов.

Дебютный спецвыпуск – это диалог Ру со своим другом из Общества анонимных наркоманов. В нем героиня, которую сыграла Зендея, говорит о первой любви, наркозависимости, к которой снова вернулась, и религии.

Во втором эпизоде под названием "К черту всех, кто не рыба-капля" нам рассказывают историю Джулс. Первый сезон "Эйфории" закончился ее расставанием с Ру, поэтому серия полностью посвящена раскрытию ее чувств.

И хотя смотреть спецвыпуски в отрыве от сериала будет непросто, для тех, кто до сих пор не видел "Эйфорию", творение Сэма Левинсона может стать откровением.

"Эйфоріия": смотрите трейлер 2 спецвипуска

"Бриджертоны"

Производитель – Netflix

Дата выхода – 25 декабря 2020

Количество серий – 9

Кажется, что мода на костюмированные драмы снова возвращается. Ведь именно сейчас телешоу "Бриджертоны" продолжает бить рекорды просмотров и уже стало самым популярным сериалом в истории Netflix.

За основу сценария взяты романы американской писательницы Джулии Квинн. Ее произведения переводили на 29 языков, а книги 19 раз попадали в список бестселлеров The New York Times.

От исторической правдивости сериал ушел далеко, поэтому его не стоит воспринимать как учебник по истории. В центре сюжета – 5 сестер и братьев из рода Бриджертонов, для которых начинается жизнь в высшем свете. Семья мечтает выдать замуж старшую дочь Дафну. Правда, эта задача оказывается не из самых легких. Мужчины не спешат признаться в любви, а загадочная леди Вислдаун публикует в газетах слухи и подробности каждого романа.

Внезапно для всех в городе появляется герцог Гастингс, и именно в этот миг Дафна понимает, как спасти свою личную жизнь.

"Бриджертоны": смотрите трейлер сериала

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"Ведьмак: 2 сезон"

Производитель – Netflix

Дата выхода – весна 2021-го

Количество серий – неизвестно

Фанаты фэнтезийного мира "Ведьмака" могут долго спорить о соответствии канонам оригинальной истории, неоднократно поднятых в сериале Netflix. По этому поводу среди поклонников книг Анджея Сапковского и легендарной серии игр до сих пор нет единого мнения. С чем точно спорить не получится – до выхода "Бриджертонов" "Ведьмак" был самым популярным сериалом в истории Netflix. Не удивительно, что успешную и полную интересных подробностей историю продлили на 2 сезон.

Окончательной даты выхода пока нет, но в планах Netflix выпустить "Ведьмака" до конца года. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, как и "Эйфорию", его выход неоднократно переносили. А пока новых серий "Ведьмака" еще не презентовали, есть возможность посмотреть дебютные эпизоды, доступные в сети.

"Ведьмак" 1 сезон: смотрите трейлер

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"Люпен"

Производитель – Netflix

Дата выхода – 8 января 2021

Количество серий – 5

Классическая приключенческая история о благородных ворах, полна авантюр и сюжетных неожиданностей. "Люпен" отдает дань уважения классическим детективам эпохи раннего Артура Конан Дойля.

По сюжету, в детстве папа главного героя в исполнении Омара Си подарил ему сборник рассказов про Арсена Люпена – джентльмена-грабителя. Пользуясь идеями книжного прототипа, герой воплощает в жизнь несбыточные ограбление, пытаясь понять, что на самом деле случилось с его отцом, несправедливо осужденным много лет назад.

Главная неочевидная идея шоу заключается в простоте, легком отношении к жизни. Эта черта присуща почти всем героям, которых на экране воплощает добродушный Омар Си.



Сериал условно разделен на 2 части. По плану, продолжение истории вора-авантюриста мы увидим уже летом 2021 года.

"Люпен": смотрите трейлер сериала

"ВандаВижен"

Производитель – Disney+

Дата выхода – 15 января 2021

Количество серий – 9

Из-за пандемии в 2020 году мы не увидели на экранах ни одного полнометражного фильма Marvel. Но фанаты кинокомиксов могут не унывать, ведь сериалы, созданные для Disney+, пока выходят по графику.

Самый кассовый фильм в истории "Мстители: завершение" стал концом целой эпохи теперь уже классических кинокомиксов. Но Marvel не планирует останавливаться и сосредотачивает внимание на самых интересных персонажах киновселенной. Багровая ведьма Ванда Максимофф и андроид Вижен давно ждали отдельного спин-оффа. И когда он увидел свет, никто не остался разочарованным.

Трогательная история любви поражает своим креативом. Критики, которые в последнее время осторожно хвалят супергеройские проекты, остались в полном восторге. А фанаты вселенной Marvel нашли еще один повод гордиться любимой киностудией.

"ВандаВижен": смотрите трейлер сериала

"Сквозь снег: 2 сезон"

Производитель – Netflix

Дата выхода – 25 января 2021

Количество серий – 10