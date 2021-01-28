Новый сериал "Бриджертоны" не сходит с первых ступеней по просмотрам на Netflix. Успех ленты сумел превзойти рекордные данные "Ведьмака". Сколько людей уже просмотрели "Бриджертонов" на стриминговой платформе – узнавайте в материале.

Источник: Deadline

Премьера сериала "Бриджероны" состоялась 25 декабря 2020 года. Всего за 28 дней эпизоды ленты просмотрели 82 миллиона подписчиков Netflix. Такие данные являются рекордными для стриминговой платформы, что лаконично прокомментировал исполнитель главной роли Реге Пейдж.

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"82 миллиона! С любовью от всех нас к вам", – написал актер в инстаграме.

На кадре, который опубликовал Реге Пейдж, можно увидеть, насколько много людей работали над созданием "Бриджертонов". Съемочная команда сериала Netflix насчитывала более 150 человек, среди которых были и профессиональные танцовщики, появившиеся в сценах балов.

Съемочная группа сериала "Бриджертоны" / Фото Instagram / @regejean

Такой успех "Бриджертонов" превзошел знаменитого "Ведьмака". В течение года сериал занимал Триумфальную ступень по просмотрам зрителей в первые 28 дней. Тогда эпизоды "Ведьмака" просмотрели 76 миллионов подписчиков, что до сих пор было рекордом на Netflix.

Сериал "Бриджертоны": коротко о ленте

"Бриджертоны" стали своеобразной смесью романов в стиле Джейн Остин и "Сплетницы". По сюжету, семья Бриджертонов давно слывет идеальной семьей с превосходной репутацией. Однако все может измениться, ведь впереди – сезон балов в Лондоне, за которым тщательно следит сплетница леди Вислдоун. И главная героиня Дафна Бриджертон становится одной из самых обсуждаемых девушек в этом издании.

И это не случайно, ведь совместно с молодым графом Гастингсом она убедила общественность в том, что влюблена. Таким образом титулованный красавец избежал навязчивых преследований девушек, а за внимание Дафны начали бороться все холостые парни, в частности, принц. И, по классике ромкомов, чем больше Дафна и Саймон общаются, тем больше накаляются их чувства.

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Атмосфера начала XIX века, интриги британской элиты, каноны, которые часто становятся помехой счастью, романтика с легкой эротикой – это все можно увидеть в сериале "Бриджертоны". Сейчас авторы работают над разработкой 2 сезона, поэтому зрителей ждет еще больше скандалов, которые не удержит в секрете леди Вислдоун.

"Бриджертоны": смотрите трейлер