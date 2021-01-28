Новий серіал "Бріджертони" не сходить з перших щаблів за переглядами на Netflix. Успіх стрічки зумів перевершити рекордні дані "Відьмака". Скільки людей вже переглянули "Бріджертонів" на стрімінговій платформі – дізнавайтесь у матеріалі.

Джерело: Deadline

Прем'єра серіалу "Бріджерони" відбулась 25 грудня 2020 року. Всього за 28 днів епізоди стрічки переглянули 82 мільйони підписників Netflix. Такі дані є рекордними для стрімінгової платформи, що лаконічно прокоментував виконавець головної ролі Реге Пейдж.

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"82 мільйони! З любов'ю від усіх нас до вас", – написав актор в інстаграмі.

На кадрі, який опублікував Реге Пейдж, можна побачити, наскільки багато людей працювали над створенням "Бріджертонів". Знімальна команда серіалу Netflix нараховувала понад 150 осіб, серед яких були і професійні танцівники, що з'явились у сценах балів.



Знімальна група серіалу "Бріджертони" / Фото Instagram / @regejean

Такий успіх "Бріджертонів" перевершив знаменитого "Відьмака". Упродовж року серіал займав тріумфальний щабель за переглядачами глядачів у перші 28 днів. Тоді епізоди "Відьмака" переглянули 76 мільйонів підписників, що досі було рекордом на Netflix.

Серіал "Бріджертони": коротко про стрічку

"Бріджертони" стали своєрідною сумішшю романів у стилі Джейн Остін та "Пліткарки". За сюжетом, родина Бріджертонів давно має славу ідеальної родини з чудовою репутацією. Однак все може змінитись, адже попереду – сезон балів у Лондоні, за яким ретельно стежить пліткарка леді Віслдоун. І головна героїня Дафна Бріджертон стає однією з найбільш обговорюваних дівчат у цьому виданні.

І це не випадково, адже спільно з молодим графом Гастінгсом вона переконала громадськість у тому, що закохана. Таким чином титулований красень уникнув нав'язливих переслідувань дівчат, а за увагу Дафни почали боротись всі неодружені парубки, зокрема, принц. Та, за класикою ромкомів, чим більше Дафна і Саймон спілкуються, тим більше розпалюються їхні почуття.

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Атмосфера початку ХІХ століття, інтриги британської еліти, канони, які часто стають на заваді щастю, романтика з легкою еротикою – це все можна побачити у серіалі "Бріджертони". Наразі автори працюють над розробкою 2 сезону, тому на глядачів чекає ще більше скандалів, які не втримає у секреті леді Віслдоун.

"Бріджертони": дивіться трейлер