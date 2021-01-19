Понад 63 мільйони людей вже встигли переглянути новинку Netflix – серіал "Бріджертони". І хоч стрічка стала поєднанням роману Джейн Остін з серіалом "Пліткаркою", він зумів викликати захват у кіноманів. Що ж особливого у "Бріджертонах" та чому він отримав такий успіх – дізнавайтесь у матеріалі.

Прем'єра 8 епізодів серіалу "Бріджертони" відбулась 25 грудня 2020 року. Відтоді стрічка опинилась у рейтингу найпопулярніших проєктів Netflix та навіть обійшла за активністю переглядів знаменитий "Хід королеви". У чому ж секрет "Бріджертонів" – дізнавався 24 канал.

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Сюжет серіалу "Бріджертони"

Стрічка повністю відтворює життя ХІХ століття, а тому складається враження, що автором роману "Бріджертони" була знаменита Джейн Остін. На таку думку може наштовхнути надмірна консервативність, яку показують у серіалі, та канони, які не можна порушувати юним леді. Однак виявилось, що сценарій для стрічки взяли з роману сучасної письменниці Джулії Квін. Її книга "Герцог і я" отримала не менший успіх, а сама літераторка була запрошеним консультантом серіалу.

За сюжетом, родина Бріджертонів – одна з найпримітніших у Лондоні. А все тому, що всі представники цієї аристократичної сім'ї виділяються своїм розумом і красою. Та коли наступає час віддавати заміж старшу доньку Дафну, популярність цієї родини може похитнутись, або ж різко злетіти. Все залежатиме від чуток, які поширює лондонська пліткарка леді Вістлдоун.

Родина Бріджертонів у серіалі / Фото Netflix

Та коли у Лондон повертається неодружений граф Гастінгс, сюжет серіалу різко змінюється та приковує увагу глядачів. Він укладає з Дафною угоду, згідно з якою він вдає її нареченого, аби всі британські матусі припинили сватати його до доньок. Але, за класикою жанру, все виходить з-під контролю, а Гастінгсу доведеться забути колишні обіцянки та вперше задуматись над одруженням.

Актори серіалу "Бріджертони":

Реге Пейдж – герцог Гастінгс

Фібі Дайневор – Дафна Бріджертон

Нікола Кохлен – Пенелопа Фетерінгтон

Джонатан Бейлі – віконт Ентоні Бріджертон

Клаудія Джессі – Елоїза Бріджертон

Люк Ньютон – Колін Бріджертон

Рубі Баркер – Марина Томпсон

Анджо Андох – леді Данбері

Фреді Строма – принц Фредерік

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Важливі теми, порушені у серіалі

На перший погляд, сюжет серіалу "Бріджертони" можуть сприйняти як чергову "ванільну" історію кохання двох героїв. Однак автори стрічки хотіли порушити чимало вагомих соціальних тем. Зокрема, расову дискримінацію та боротьбу за свої права. Завдяки королеві у Лондоні вперше дають високі титули темношкірим людям. Так, батько Саймона отримав почесне звання та обов'язки, які після смерті передав сину, графу Гастінгсу.

Та і жінки у серіалі "Бріджертони" готові боротись за свої права і чинять опір уже сталим традиціям. Зокрема, Дафна мріє стати не просто дружиною, а знайти своє кохання. Тому коли її брат пропонує "ідеального" чоловіка для неї, дівчина чинить опір та вперше виступає проти слова віконта. І винагорода за її супротив буде очікуваною.



Головні герої серіалу "Бріджертони" / Фото Netflix

Чималу увагу привертають і подруги Пенелопа та Елоїза. Дівчата показують перші прояви фемінізму, адже просте заміжжя – не для них. Елоїза мріє здобути освіту в університеті та стати письменницею. Тому й писанина леді Вістлдоун, яка до останнього епізоду залишається інкогніто, настільки надихає дівчину.



Елоїза у серіалі "Бріджертони" / Фото Netflix

А от сама леді Вістлдоун втілює образ емансипованої жінки, яка не боїться поширювати інформацію навіть про королеву. Вона з легкістю висвітлює гострі теми богемного суспільства та вміє зберегти анонімність навіть тоді, коли на неї влаштовують справжнє полювання.

Вістлдоун у серіалі "Бріджертони" вже порівняли з культовою "Пліткаркою", де також був розкривач чужих таємниць.

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Не таке вже й ідеальне життя у палаці

Королівські сім'ї полюбляють демонструвати ідеальність під час офіційних виходів. Та у серіалі "Бріджертони" королева – така ж людина, яка має проблеми у шлюбі, нюхає тютюн та не відмовляється від пліткувань. Не ідеальним є і життя в палаці, де навіть найближчі слуги є ворогами.



Королева у серіалі "Бріджертони" / Фото People

Еротичні сцени у серіалі "Бріджертони"

Та не забули автори серіалу "Бріджертони" додати до канонічної історії порцію еротики. Але підійшли вони до цього дещо по-іншому. За словами режисера стрічки Кріса Ван Дьюса, всі інтимні сцени створила жіноча команда, яка не тільки робила постановку, але й консультувала акторів Реге Пейджа і Фібі Дайневор. Тому й вдалось показати, як необізнана в інтимних питаннях Дафна швидко набирається досвіду.

"Головна героїня Дафна Бріджертон постає на початку серіалу як ідеальна, наївна і невинна особа, але незабаром з нею відбувається трансформація. Спочатку вона зображена дівчиною, яка дуже мало знає про любов. Єдине, що вона про це знає, – це певна модель, яку демонстрували її батьки. Вона абсолютно нічого не знає про секс. Але упродовж усього сезону її образ зазнає змін", – розповів Кріс Ван Дьюс.

Оголень у серіалі "Бріджертони" є чимало, тому проєкт вийшов із віковим обмеженням 18+.



Еротичні сцени у серіалі "Бріджертони" / Фото CBR

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І, звісно, на головну роль запросили актора, який підкорив глядачок – Реге Пейдж. Сам чоловік в інтерв'ю Джиммі Феллону зізнався, що не є таким брутальним, як його персонаж, тому й перевтілення у графа Гастінгса йому сподобалось.

Та не тільки актора захопила роль у серіалі "Бріджертони": після блискавичної його появи у мережі масово почали пропонувати цього красеня на роль Джеймса Бонда. Реге Пейдж без вагань погодився б на цю роль, але поки не отримував цієї пропозиції. Тому його фанаткам залишається чекати на результати кастингів та нові проєкти актора.



Реге Пейдж у серіалі "Бріджертони" / Фото Pinterest