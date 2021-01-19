Более 63 миллионов людей уже успели посмотреть новинку Netflix – сериал "Бриджертоны". И хотя лента стала неким сочетанием романа Джейн Остин с сериалом "Сплетница", он сумел вызвать восторг у киноманов. Что же особенного в "Бриджертонах" и почему он получил такой успех – узнавайте в материале.

Премьера 8 эпизодов сериала "Бриджертоны" состоялась 25 декабря 2020 года. С тех пор лента оказалась в рейтинге самых популярных проектов Netflix и даже обошла по активности просмотров знаменитый "Ход королевы". В чем же секрет "Бриджертоны" – узнавал 24 канал.

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Сюжет сериала "Бриджертоны"

Лента полностью воспроизводит жизнь XIX века, а поэтому создается впечатление, что автором романа "Бриджертоны" была знаменитая Джейн Остин. На такую ​​мысль может натолкнуть чрезмерная консервативность, которую показывают в сериале, и каноны, которые нельзя нарушать юным леди. Однако оказалось, что сценарий для ленты взяли из романа современной писательницы Джулии Куин. Ее книга "Герцог и я" получила не меньший успех, а сама писательница была приглашенным консультантом сериала.

По сюжету, семья Бриджертонов – одна из наиболее примечательных в Лондоне. А все потому, что все представители этой аристократической семьи выделяются своим умом и красотой. Но когда наступает время выдавать замуж старшую дочь Дафну, популярность этой семьи может пошатнуться, или же резко взлететь. Все будет зависеть от слухов, которые распространяет лондонская сплетница леди Вистлдоун.



Семья Бриджертонов в сериале / Фото Netflix

Но когда в Лондон возвращается холостяк, граф Гастингс, сюжет сериала резко меняется и приковывает внимание зрителей. Он заключает с Дафной соглашение, согласно которому он представляется ее женихом, чтобы все британские мамы прекратили сватать его к дочерям. Но, по классике жанра, все выходит из-под контроля, а Гастингсу придется забыть прежние обещания и впервые задуматься о женитьбе.

Актеры сериала "Бриджертон":

Реге Пейдж – герцог Гастингс

Фиби Дайневор – Дафна Бриджертон

Никола Кохлен – Пенелопа Фетерингтон

Джонатан Бэйли – виконт Энтони Бриджертон

Клаудия Джесси – Элоиза Бриджертон

Люк Ньютон – Колин Бриджертон

Руби Баркер – Марина Томпсон

Анджей Андох – леди Данбери

Фредди Строма – принц Фредерик

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"Бриджертоны": смотрите трейлер

Важные темы, затронутые в сериале

На первый взгляд, сюжет сериала "Бриджертоны" могут принять за очередную "ванильную" историю любви двух героев. Однако авторы ленты хотели затронуть множество весомых социальных тем. В частности, расовой дискриминации и борьбы за свои права. Благодаря королеве в Лондоне впервые дают высокие титулы темнокожим людям. Так, отец Саймона получил почетное звание и обязанности, которые после смерти передал сыну, графу Гастингсу.

Да и женщины в сериале "Бриджертоны" готовы бороться за свои права и сопротивляются уже установившимся традициям. В частности, Дафна мечтает стать не просто женой, а найти свою любовь. Поэтому когда ее брат предлагает "идеального" мужа для нее, девушка сопротивляется и впервые выступает против слова виконта. И вознаграждение за ее сопротивление будет ожидаемым.



Главные герои сериала "Бриджертоны" / Фото Netflix

Немалое внимание привлекают и подруги: Пенелопа и Элоиза. Девушки показывают первые проявления феминизма, ведь простое замужество – не для них. Элоиза мечтает получить образование в университете и стать писательницей. Поэтому и писанина леди Вистлдоун, которая до последнего эпизода остается инкогнито, так вдохновляет девушку.



Элоиза в сериале "Бриджертоны"/ Фото Netflix

А вот сама леди Вистлдоун воплощает образ эмансипированной женщины, которая не боится распространять информацию даже о королеве. Она с легкостью освещает острые темы богемного общества и умеет сохранить анонимность даже тогда, когда на нее устраивают настоящую охоту.

Вистлдоун в сериале "Бриджертоны" уже сравнили с культовой "Сплетницей", где также был раскрыватель чужих тайн.

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Не такая уж и идеальная жизнь во дворце

Королевские семьи любят демонстрировать идеальность во время официальных выходов. Но в сериале "Бриджертоны" королева – такой же человек, у которого есть проблемы в браке, который нюхает табак и не отказывается от сплетен. Не идеальной является и жизнь во дворце, где даже самые близкие слуги являются врагами.



Королева в сериале "Бриджертоны" / Фото People

Эротические сцены в сериале "Бриджертоны"

Но не забыли авторы сериала "Бриджертоны" добавить в каноническую историю порцию эротики. Но подошли они к этому несколько по-другому. По словам режиссера картины Криса Ван Дьюси, все интимные сцены создала женская команда, которая не только делала постановку, но и консультировала актеров Реге Пейджа и Фиби Дайневор. Поэтому и удалось показать, как неосведомленная в интимных вопросах Дафна быстро набирается опыта.

"Главная героиня Дафна Бриджертон предстает в начале сериала как идеальная, наивная и невинная особа, но вскоре с ней происходит трансформация. Сначала она изображена девушкой, которая очень мало знает о любви. Единственное, что она об этом знает, – это определенная модель, которую демонстрировали ее родители. Она абсолютно ничего не знает про секс. Но на протяжении всего сезона ее образ подвергается изменениям", – рассказал Крис Ван Дьюси.

Обнажений в сериале "Бриджертоны" немало, поэтому проект вышел с возрастным ограничением 18+.



Эротические сцены в сериале "Бриджертоны"/ Фото CBR

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И, конечно, на главную роль пригласили актера, который покорил зрительниц – Реге Пейдж. Сам он в интервью Джимми Фэллон признался, что не является таким брутальным, как его персонаж, поэтому и перевоплощение в графа Гастингса ему понравилось.

Но не только актера увлекла роль в сериале "Бриджертоны": после молниеносного его появления в сети массово начали предлагать этого красавца на роль Джеймса Бонда. Реге Пейдж без колебаний согласился бы на эту роль, но пока не получал такого предложения. Поэтому его фанаткам остается ждать результатов кастингов и новых проектов актера.



Реге Пейдж в сериале "Бриджертоныы" / Фото Pinterest