Сериал "Бриджертоны" от Netflix продолжает покорять сеть атмосферными кадрами в стиле XIX века. Но оказалось, авторы проекта учли не все нюансы и допустили киноляп.

Источник: Kino 24

Внимательные пользователи сети заметили на кадрах "Бриджертонов" современную дорожную разметку. Этого в XIX веке не могло быть, поэтому киноляп активно обсуждали киноманы.

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Киноляп в сериале "Бриджертоны" / Фото Twitter

Кроме этого, в эпизоде, когда подруги Пенелопа и Элоиз гуляли по улицам Лондона без родителей, видно железную крышку люка телекоммуникационного оборудования.



В "Бриджертонах" была ошибка / Фото The List

Также пользователи сети назвали новинку Netflix "наиболее вздыхающей". Все потому, что главные герои часто выражали свои эмоции без слов, используя вздох.

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"Бриджертоны": сюжет сериала

Сериал "Бриджертоны" презентовали на Netflix 25 декабря 2020 года. С тех пор ленту не прекращают обсуждать, а количество ее поклонников растет каждый день.

Причиной такого успеха является сюжет, который соединил стиль романов Джейн Остин и сериал "Сплетница". В центре событий оказывается элита Лондона, которая имеет свои секреты. И все тайное становится явным благодаря загадочной Сплетнице леди Вислдоун, которая тщательно следит за всеми скандалами свиты.

Привлекает внимание и романтическая история знакомства хрупкой Дафны Бриджертон с графом Гастингсом. Актеры настолько убедительно сыграли, что в сети даже подозревали, что у пары и в реальной жизни роман. Однако эти слухи развеяли Реге Пейдж и Фиби Дайневор.

"Бриджертоны": смотрите трейлер