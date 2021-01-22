Один из самых популярных сериалов Netflix "Бриджертоны" продлили на 2 сезон
Сериал "Бриджертоны", который стал одним из самых успешных проектов по просмотрам, продлили на 2 сезон. Компания Netflix официально подтвердила эту информацию и презентовала первый тизер в сети.
"Бриджертоны" 2 сезон: анонс от Netflix
Леди Уислдаун из сериала "Бриджертоны" раскрыла еще не все тайны главных героев, а потому проект продлили на 2 сезон. В инстаграме Netflix появилось объявление в стиле сплетницы, что вызвало восторг у поклонников ленты.
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Все гудят от последних слухов, и потому для меня большая честь сообщить вам: "Бриджертоны" официально продлены на 2 сезон. Надеюсь, вы сохранили бутылку ратафии по этому замечательному случаю,
– говорилось в стилизованном анонсе.
"Бриджертоны" продлили на 2 сезон / Фото Instagram / @netflix
Известно, что съемки начнутся весной 2021 года, поэтому премьеру новых серий стоит ожидать в конце года. А пока актеры "Бриджертонов" не вернулись к своим ролям, авторы проекта презентовали тизер 2 сезона, который создали из эффектных фрагментов ленты.
Смотрите тизер 2 сезона "Бриджертоны": видео
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"Бриджертоны": коротко о сериале
Новинка Netflix появилась на стриминговой платформе 25 декабря 2020 года и сразу же наделала шума среди киноманов. Все потому, что сериал "Бриджертоны" соединил классические истории Джейн Остин с популярной "Сплетницей". Кроме этого, канонические правила показали сквозь призму жизни людей в начале XIX века, которые не отказывались от интима.
Во 2 сезоне можно будет увидеть уже знакомых актеров сериала "Бриджертоны". В частности, к съемкам вернутся:
- Реге Пейдж – герцог Гастингс
- Фиби Дайневор – Дафна Бриджертон
- Никола Кохлен – Пенелопа Фетерингтон
- Джонатан Бейли – виконт Энтони Бриджертон
- Клаудия Джесси – Элоиза Бриджертон
- Люк Ньютон – Колин Бриджертон
- Руби Баркер – Марина Томпсон
- Анджо Андох – леди Данбери
Акцент авторы проекта решили сделать не на герцогах, а на виконте Энтони Бриджертоне. В 1 сезоне он переживал разрыв отношений с оперной певицей и заявил, что не хочет создавать семью.
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