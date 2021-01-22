Сериал "Бриджертоны", который стал одним из самых успешных проектов по просмотрам, продлили на 2 сезон. Компания Netflix официально подтвердила эту информацию и презентовала первый тизер в сети.

"Бриджертоны" 2 сезон: анонс от Netflix

Леди Уислдаун из сериала "Бриджертоны" раскрыла еще не все тайны главных героев, а потому проект продлили на 2 сезон. В инстаграме Netflix появилось объявление в стиле сплетницы, что вызвало восторг у поклонников ленты.

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Все гудят от последних слухов, и потому для меня большая честь сообщить вам: "Бриджертоны" официально продлены на 2 сезон. Надеюсь, вы сохранили бутылку ратафии по этому замечательному случаю,

– говорилось в стилизованном анонсе.



"Бриджертоны" продлили на 2 сезон / Фото Instagram / @netflix

Известно, что съемки начнутся весной 2021 года, поэтому премьеру новых серий стоит ожидать в конце года. А пока актеры "Бриджертонов" не вернулись к своим ролям, авторы проекта презентовали тизер 2 сезона, который создали из эффектных фрагментов ленты.

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"Бриджертоны": коротко о сериале

Новинка Netflix появилась на стриминговой платформе 25 декабря 2020 года и сразу же наделала шума среди киноманов. Все потому, что сериал "Бриджертоны" соединил классические истории Джейн Остин с популярной "Сплетницей". Кроме этого, канонические правила показали сквозь призму жизни людей в начале XIX века, которые не отказывались от интима.

Во 2 сезоне можно будет увидеть уже знакомых актеров сериала "Бриджертоны". В частности, к съемкам вернутся:

Реге Пейдж – герцог Гастингс

Фиби Дайневор – Дафна Бриджертон

Никола Кохлен – Пенелопа Фетерингтон

Джонатан Бейли – виконт Энтони Бриджертон

Клаудия Джесси – Элоиза Бриджертон

Люк Ньютон – Колин Бриджертон

Руби Баркер – Марина Томпсон

Анджо Андох – леди Данбери

Акцент авторы проекта решили сделать не на герцогах, а на виконте Энтони Бриджертоне. В 1 сезоне он переживал разрыв отношений с оперной певицей и заявил, что не хочет создавать семью.